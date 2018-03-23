Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж» 

Фильм "Гараж" вышел на экраны в 1979 году, но до сих пор остается одним из самых любимых фильмов на всем постсоветском пространстве. Действие разворачивается в одном из залов вымышленного НИИ «Охраны животных от окружающей среды», сотрудникам которого предстоит решить, кого исключить из гаражного кооператива.
Как рассказал потом режиссер фильма Эльдар Рязанов, идея появилась после того, как он побывал на реальном собрании гаражного кооператива сотрудников студии "Мосфильм". Сценарист Эмиль Брагинский поддержал идею, и картину сняли в рекордно короткие сроки.
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