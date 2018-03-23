В Мексике сняли ремейк фильма «Горько!»

Латиноамериканская версия российского фильма «Горько!» режиссера Жоры Крыжовникова была снята в Мексике.

Премьера ремейка под названием ««Пока свадьба не разлучит нас» («Hasta que la boda nos separe») состоялась накануне. Режиссером картины является участник кинофестивалей в Лас-Вегасе и Чикаго Сантьяго Лимон.

Фильм-адаптация, как и оригинал, повествует о подготовке молодой пары к свадьбе. Это первый официальный ремейк российского фильма за рубежом.

В широкий прокат в Латинской Америке мексиканская версия «Горько!» выйдет 29 марта 2018.

Напомним, что договор о съемках ремейка между компаниями BAZELEVS и LUNAPARK и мексиканским студиями Itaka Films и Lemon Films был заключён еще в 2016 году.

В России комедия «Горько!» собрала более 25 миллионов долларов. Около четырех миллионов человек посмотрели ее в кино.