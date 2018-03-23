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В Мексике сняли ремейк фильма «Горько!»
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В Мексике сняли ремейк фильма «Горько!» 

Аргументы и Факты 54 минуты назад
Фото: Аргументы и Факты
Латиноамериканская версия российского фильма «Горько!» режиссера Жоры Крыжовникова была снята в Мексике.
Премьера ремейка под названием ««Пока свадьба не разлучит нас» («Hasta que la boda nos separe») состоялась накануне. Режиссером картины является участник кинофестивалей в Лас-Вегасе и Чикаго Сантьяго Лимон.
Фильм-адаптация, как и оригинал, повествует о подготовке молодой пары к свадьбе. Это первый официальный ремейк российского фильма за рубежом.
В широкий прокат в Латинской Америке мексиканская версия «Горько!» выйдет 29 марта 2018.
Напомним, что договор о съемках ремейка между компаниями BAZELEVS и LUNAPARK и мексиканским студиями Itaka Films и Lemon Films был заключён еще в 2016 году.
В России комедия «Горько!» собрала более 25 миллионов долларов. Около четырех миллионов человек посмотрели ее в кино.
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