Ещё
Алисия Викандер сыграет в новом триллере Netflix
Далее:
Читайте также:
Ещё

Алисия Викандер сыграет в новом триллере Netflix 

Рамблер 42 минуты назад
Фото: Кадр из фильма "Tomb Raider: Лара Крофт"
Алисия Викандер и Райли Кио сыграют главные роли в новом фильме Уоша Уэстмоленда «The Earthquake Bird».
Действие нуарного триллера разворачивается в Токио. Молодая американка приезжает в столицу Японии и погружается в страстный роман с местным фотографом. Внезапно исчезает ее подруга, и героиню начинают подозревать в ее убийстве.
Фильм является экранизацией одноименного романа Сюзанны Джонс. Съемки стартуют в конце мая. Производством занимается студия Netflix.
Алисия Викандер запомнилась зрителям ролями в таких фильмах как "Девушка из Дании", "Свет в океане", "Тюльпанная лихорадка". А на прошлой неделе вышел новый фильм с ее участием, "Tomb Raider: Лара Крофт", ремейк приключений отважной искательницы древних артефактов.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
НЛО: реальные истории, рассказанные в фильмах1
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
Как снимался сериал «Золотая орда»25
«Меньше пафоса»: афоризмы Раневской38
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение