Алисия Викандер сыграет в новом триллере Netflix

Алисия Викандер и Райли Кио сыграют главные роли в новом фильме Уоша Уэстмоленда «The Earthquake Bird».

Действие нуарного триллера разворачивается в Токио. Молодая американка приезжает в столицу Японии и погружается в страстный роман с местным фотографом. Внезапно исчезает ее подруга, и героиню начинают подозревать в ее убийстве.

Фильм является экранизацией одноименного романа Сюзанны Джонс. Съемки стартуют в конце мая. Производством занимается студия Netflix

Алисия Викандер запомнилась зрителям ролями в таких фильмах как "Девушка из Дании", "Свет в океане", "Тюльпанная лихорадка". А на прошлой неделе вышел новый фильм с ее участием, "Tomb Raider: Лара Крофт", ремейк приключений отважной искательницы древних артефактов.