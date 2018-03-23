Forbes покажет первый эпизод нового сезона сериала «Миллиарды»

Forbes и онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представляют премьеру нового сезона сериала «Миллиарды». 26 марта, в день премьеры сериала в «Амедиатеке», в 21:00 на сайте forbes.ru начнется трансляция первого эпизода «Миллиардов».

Драма «Миллиарды», в создании которой участвовал финансовый журналист The New York Times Эндрю Росс Соркин, — серьезная попытка отрефлексировать биржевые крахи с начала XXI века. Сериал основан на реальных событиях — конфликте между миллиардером Стивом Коэном и прокурором Южного округа Нью-Йорка Притом Бхарарой в связи с инсайдерской торговлей на фондовом рынке.

В 2014 году их противостояние завершилось победой прокуратуры : Коэн, входящий в топ-50 богатейших людей мира, согласился выплатить штраф за инсайдерские сделки в $1,2 млрд Впрочем, Соркин, который более 20 лет пишет о финансовых рынках и жизни на Уолл-стрит, говорит, что персонажи сериала — миллиардер Бобби Аксельрод и прокурор Чак Роудс — это собирательные образы (в истории Аксельрода, например, можно найти черты знаменитого трейдера мусорными облигациями Айвэна Боэски, который стал героем скандала вокруг инсайдерской торговли в середине 1980-х). Работа над Billions заняла у Соркина более пяти лет (соавторы-драматурги подключились к ней в 2013 году).

В третьем сезоне экстремального шоу о мире финансов и власти ставки растут, а нервы персонажей на пределе. По мнению создателей сериала, ослепленные жаждой мести прокурор и король хедж-фондов действительно превращаются в «настоящих монстров», готовых на все, вплоть до самоуничтожения. Друзья, родители, жены — всего лишь пешки в этой войне. И для многих героев это становится очевидным.

Смогут ли противники выстоять в одиночку, тем более, когда у обоих дела складываются не лучшим образом? У Аксельрода суд, а на Роудса давят новые политические обстоятельства. Главный приглашенный гость сезона — Джон Малкович в роли российского миллиардера Григора Андолова. Сценаристы Дэвид Левин и Брайан Коппельман знали, кому доверить роль, ведь актер уже однажды сыграл русского гангстера Тедди КГБ в их общем проекте «Шулера».

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