7 жестоких триллеров, которые потрясут вашу психику

7 жестоких триллеров, которые потрясут вашу психикуСегодня наша подборка посвящена триллерам, которые могут серьезно напугать жестокостью и безжалостностью людей. Мы постарались собрать лишь те, картины, которые вы могли пропустить.

1. Я видел дьявола

Akmareul boattda, 2010

Жанр: триллер, криминал, ужасы

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.5 / 7.8 Триллер, который заставит бояться любых незнакомцев. Суровая история мести по южно-корейски. Тот случай, когда доведённый до отчаяния герой начинает творить настоящую дичь. «Ты разбудил в нем дьявола» — говорит один из персонажей фильма. И он абсолютно прав. Безумный азиатский триллер сможет шокировать кровавыми и предельно жестокими сценами насилия. Мораль присутствует. Правда, выглядит это как известная цитата: Добро обязательно победит зло. Поставит на колени. И зверски убьет. Эмоциональная концовка фильма напомнит сцены из серии «Пилы». Любители кровавого беспредела оценят.

2. 10 на 10 10×10, 2018

Жанр: триллер

Режиссер: Сьюзи Юинг

Возрастной рейтинг: 16+

Триллер, который заставит задуматься о двуличии многих людей. Немного камерная история дерзкого похищения рассказывается неторопливо, постепенно раскрывая мотивы главных героев. Отметим убедительную игру Келли Райлли, известную в нашей стране по роли во втором сезоне «Настоящего детектива». Концовка и игра в «кошки-мышки» сможет удивить и оставит определённые вопросы у зрителя. Любопытно, что данный фильм выходит на большие экраны лишь в апреле, но в России его уже можно найти на соответствующих ресурсах.

3. Тайна в его глазах

El secreto de sus ojos, 2009

Жанр: триллер, драма, детектив

Режиссер:

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.4 / 8.2 Триллер, который поднимает множество социальных вопросов. В этом многогранном захватывающем фильме нашлось место для пронзительной драмы и достойного детектива. В течение всей истории, которая разделена на два временных отрезка, зрителю целиком-и-полностью раскрывают главных действующих лиц. Тем самым, объясняя их мотивацию поступков. Жизненное эмоциональное кино заслуженно получило «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».

4. Крепкий сон Mientras duermes, 2011

Жанр: триллер, драма

Режиссер: Жауме Балагуэро

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 7.2 Триллер о том, что монстры могут жить среди нас. Мрачный испанский фильм сможет шокировать моральным уродством главного героя-социопата, отношение к которому у зрителя будет меняться на протяжении всей картины. Харизматичный Луис Тосар выдает отличную лицедейскую игру! Отметим качественно проработанный сценарий, отличную постановку, множество напряжённых моментов и достаточно смелую и необычную концовку фильма.

5. Безбожная юность

Jugend ohne Gott, 2017

Жанр: триллер

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: — / 5.8 Триллер о юношеской жестокости, в которой отражается «взрослый» мир. Немецкий подростковый триллер в жанре антиутопии о классовом делении мира. Европейская версия «Дивергента», без экшена, но с трудночитаемым моральным посылом. Немного затянутый, с простым сюжетом, показывающий одну и ту же историю с трёх разных точек зрения. Умышленная карикатурность и попытка режиссёра играть на поле метафор поймут далеко не все зрители.

6. Кловерфилд, 10 10 Cloverfield Lane, 2016

Жанр: триллер, фантастика

Возрастной рейтинг: 16+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 6.6 Купить в iTunes: 159 руб.

Взять в прокат: 129 руб.

Триллер, который заставит бояться замкнутых пространств. Сильный психологический фильм, который держит в напряжении на протяжении всего хронометража, поднимая с каждой минутой градус накала. Отличная подача истории про полную изоляцию главных персонажей, убедительная актёрская игра и непредсказуемая концовка — неоспоримые плюсы этого камерного триллера. Многие смогут найти в этом фильме определенные метафоры о взрослении. Ни в коем случае не смотрите трейлер, поймаете спойлеров!

7. Лекарство от здоровья

A Cure for Wellness, 2017

Жанр: триллер, ужасы

Возрастной рейтинг: 18+

Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.2 / 6.4 Купить в iTunes: 399 руб.

Взять в прокат: 129 руб.

Триллер, который заставит бояться больниц. Тот случай, когда мастер шикарного визуального ряда Гор Вербински решил снять собственную вариант «Острова Проклятых». Актер Дэйн ДеХаан напоминает болезненную версию Ди Каприо, а сама история — психологический триллер про больницу, с которой что-то не так. Визуальный ряд поочерёдно «радует» красивыми сочными видами и отвратительными мерзкими деталями, тем самым постоянно меняя настроение зрителя. Суровый коктейль, который понравится не всем. Отметим запоминающийся зловещий саундтрек к фильму. Финал сможет удивить, но до Скорсезе здесь, конечно, далеко.