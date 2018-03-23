7 жестоких триллеров, которые потрясут вашу психику 

7 жестоких триллеров, которые потрясут вашу психикуСегодня наша подборка посвящена триллерам, которые могут серьезно напугать жестокостью и безжалостностью людей. Мы постарались собрать лишь те, картины, которые вы могли пропустить.
1. Я видел дьявола
Akmareul boattda, 2010
Жанр: триллер, криминал, ужасы
Режиссер: Ким Чжи Ун Актеры: Ли Бён-хон, Чхве Мин-сик, Чон Гук-хван
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.5 / 7.8 Триллер, который заставит бояться любых незнакомцев. Суровая история мести по южно-корейски. Тот случай, когда доведённый до отчаяния герой начинает творить настоящую дичь. «Ты разбудил в нем дьявола» — говорит один из персонажей фильма. И он абсолютно прав. Безумный азиатский триллер сможет шокировать кровавыми и предельно жестокими сценами насилия. Мораль присутствует. Правда, выглядит это как известная цитата: Добро обязательно победит зло. Поставит на колени. И зверски убьет. Эмоциональная концовка фильма напомнит сцены из серии «Пилы». Любители кровавого беспредела оценят.
2. 10 на 10 10×10, 2018
Жанр: триллер
Режиссер: Сьюзи Юинг
Актеры: Люк Эванс, Келли Райлли, Ноэль Кларк, Оливия Ченери
Возрастной рейтинг: 16+
Триллер, который заставит задуматься о двуличии многих людей. Немного камерная история дерзкого похищения рассказывается неторопливо, постепенно раскрывая мотивы главных героев. Отметим убедительную игру Келли Райлли, известную в нашей стране по роли во втором сезоне «Настоящего детектива». Концовка и игра в «кошки-мышки» сможет удивить и оставит определённые вопросы у зрителя. Любопытно, что данный фильм выходит на большие экраны лишь в апреле, но в России его уже можно найти на соответствующих ресурсах.
3. Тайна в его глазах
El secreto de sus ojos, 2009
Жанр: триллер, драма, детектив
Режиссер:
Актеры: Рикардо Дарин, Соледад Вильямиль, Гильермо Франселья, Пабло Раго
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 7.4 / 8.2 Триллер, который поднимает множество социальных вопросов. В этом многогранном захватывающем фильме нашлось место для пронзительной драмы и достойного детектива. В течение всей истории, которая разделена на два временных отрезка, зрителю целиком-и-полностью раскрывают главных действующих лиц. Тем самым, объясняя их мотивацию поступков. Жизненное эмоциональное кино заслуженно получило «Оскар» в номинации «Лучший иностранный фильм».
4. Крепкий сон Mientras duermes, 2011
Жанр: триллер, драма
Режиссер: Жауме Балагуэро
Актеры: Луис Тосар, Марта Этура, Альберто Сан Хуан, Петра Мартинес
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 7.2 Триллер о том, что монстры могут жить среди нас. Мрачный испанский фильм сможет шокировать моральным уродством главного героя-социопата, отношение к которому у зрителя будет меняться на протяжении всей картины. Харизматичный Луис Тосар выдает отличную лицедейскую игру! Отметим качественно проработанный сценарий, отличную постановку, множество напряжённых моментов и достаточно смелую и необычную концовку фильма.
5. Безбожная юность
Jugend ohne Gott, 2017
Жанр: триллер
Режиссер: Ален Гспонер
Актеры: Яннис Нивёнер, Фахри Огюн Ярдим, Эмилия Шуле, Алисия фон Риттберг
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: — / 5.8 Триллер о юношеской жестокости, в которой отражается «взрослый» мир. Немецкий подростковый триллер в жанре антиутопии о классовом делении мира. Европейская версия «Дивергента», без экшена, но с трудночитаемым моральным посылом. Немного затянутый, с простым сюжетом, показывающий одну и ту же историю с трёх разных точек зрения. Умышленная карикатурность и попытка режиссёра играть на поле метафор поймут далеко не все зрители.
6. Кловерфилд, 10 10 Cloverfield Lane, 2016
Жанр: триллер, фантастика
Режиссер: Дэн Трахтенберг
Актеры: Джон Гудман, Мэри Элизабет Уинстэд, Джон Галлахер мл., Дуглас М. Гриффин
Возрастной рейтинг: 16+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.7 / 6.6 Купить в iTunes: 159 руб.
Взять в прокат: 129 руб.
Триллер, который заставит бояться замкнутых пространств. Сильный психологический фильм, который держит в напряжении на протяжении всего хронометража, поднимая с каждой минутой градус накала. Отличная подача истории про полную изоляцию главных персонажей, убедительная актёрская игра и непредсказуемая концовка — неоспоримые плюсы этого камерного триллера. Многие смогут найти в этом фильме определенные метафоры о взрослении. Ни в коем случае не смотрите трейлер, поймаете спойлеров!
7. Лекарство от здоровья
A Cure for Wellness, 2017
Жанр: триллер, ужасы
Режиссер: Гор Вербински
Актеры: Дэйн ДеХаан, Джейсон Айзекс, Миа Гот, Иво Нанди
Возрастной рейтинг: 18+
Рейтинг КиноПоиска / IMDb: 6.2 / 6.4 Купить в iTunes: 399 руб.
Взять в прокат: 129 руб.
Триллер, который заставит бояться больниц. Тот случай, когда мастер шикарного визуального ряда Гор Вербински решил снять собственную вариант «Острова Проклятых». Актер Дэйн ДеХаан напоминает болезненную версию Ди Каприо, а сама история — психологический триллер про больницу, с которой что-то не так. Визуальный ряд поочерёдно «радует» красивыми сочными видами и отвратительными мерзкими деталями, тем самым постоянно меняя настроение зрителя. Суровый коктейль, который понравится не всем. Отметим запоминающийся зловещий саундтрек к фильму. Финал сможет удивить, но до Скорсезе здесь, конечно, далеко.