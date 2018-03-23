Грандиозная премьера: «Синяя птица» отправится в сказочное Белогорье

В воскресенье зрителей «России 1» ждет сказочный сезон. Юные таланты, участники популярного шоу «Синяя птица» отправятся в волшебную страну Белогорье и встретятся с героями семейного блокбастера «Последний богатырь».

Они словно созданы друг для друга: самая популярная отечественная киносказка «Последний богатырь» и конкурс, в котором, как в сказке, сбываются детские мечты.

Спецсезон «Синей птицы» так и назвали — сказочным. Ничего подобного в мире еще не снимали. Это будет настоящее телепутешествие в киносказку.

К съемкам готовят очередную юную звездочку из «Синей птицы». Уже через несколько минут, как только прозвучит команда «Мотор» от режиссера, она окажется в волшебном мире Белогорья.

От богатыря Ивана детей не оторвать — разве что волшебством и стараниями известного кинорежиссера Резо Гигинеишвили . Из Белогорья через магический портал участники отправятся прямо на сцену «Синей птицы».

И тут уж их черед удивлять и поражать всех вокруг. Новые жанры, которым еще и название не придумано, и потрясающей красоты номера ждут зрителей и, конечно, жюри, которое пополнилось прославленными российскими актерами.

Невиданный главный приз ждет победителя в этом спецсезоне «Синей птицы»: лучший из лучших примет участие в съемках продолжения «Последнего богатыря».

"Это потрясающее приключение — не только увидеть себя на большом экране, но и попасть в настоящий сказочный мир Белогорья. И это — то, что ждет нашего победителя", — говорит ведущая Всероссийского конкурса юных талантов «Синяя птица» Дарья Златопольская

Зритель увидит новых участников и любимых выпускников «Синей птицы». Саксофонистка Софья Тюрина, которая покорила сердца миллионов людей во втором сезоне, подросла и на новой «Синей птице» впервые сыграет уже на взрослом инструменте.

— Он очень тяжелый — после него спина болит!

А очаровательная пара Марат Акаутдинов и Лиза Цымбалюк теперь готова составить конкуренцию признанным взрослым мастерам танцевального искусства.

— Номер называется «Маска», который танцевал во втором сезоне Евгений Папунаишвили . Но мы не такой же делаем номер, и мы будем удивлять поддержками всякими!

Грандиозный телекастинг юных талантов на роль маленького героя для продолжения фильма «Последний богатырь» будет происходить на глазах миллионов. Не пропустите фейерверк самых ярких выступлений самых удивительных детей страны — 25 марта в 18 часов 30 минут.