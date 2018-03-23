На Каннском кинофестивале запретили делать селфи

Руководство Каннского кинофестиваля вводит два важных нововведения. Спецпоказы фильмов, организованные исключительно для прессы, теперь отменены. А также звездам во время выхода на "красную дорожку" запрещается делать селфи

Новые правила огласил президент фестиваля Тьерри Фремо

Фотографирование себя на телефон во время прохода на "красной дорожке" всегда возмущали окружающих и попросту считались дурным тоном, но ранее официального запрета на них не было. Теперь делать селфи нельзя ни при каких условиях — это будет обозначено в правилах.

А журналисты, которые приехали на кинофестиваль, чтобы посмотреть новые фильмы, теперь могут сделать это вместе с приглашенными гостями мероприятия.

Каннский кинофестиваль пройдет в 71-й раз. Торжественное открытие мероприятия состоится 8 мая и продлится до 19 мая.