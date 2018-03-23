Обзор фильма «Первому игроку приготовиться»

Картина Стивена Спилберга «Первому игроку приготовиться» у многих вызывала сомнения. Фильм воспринимался как бессвязный набор пасхалок и отсылок. Так вот, мы побывали на пресс-показе и теперь хотим на премьеру, а потом домашний просмотр в 4К-разрешении. Культовый режиссер снял потрясающий фильм с серьезными недостатками, которые не имеют значения. Совершенно. Гики и геймеры, возрастом от 8 до 80, бегом в кинотеатр на второй после Mortal Kombat в истории кинематографа лучший фильм об играх.

Книга Эрнеста Клайна «Первому игроку приготовиться» далека от шедевральности. Это не потрясающий «Анафем» Нила Стивенсона . Тем не менее Клайн написал великолепное произведение, полюбившееся редакции и многим гикам. Немудрено, ведь писатель собрал под одной обложкой сотни игр, явлений поп-культуры и предметов, на которых выросло множество поколений. Стивен Спилберг не просто перенес одну из лучших гик-книг на экран. О нет, он два года разбирался с авторскими правами, чтобы не просто отдать дань уважения культуре 80-х, на которой делает акцент Клайн, а объединить настоящее и прошлое поп-культуры. Получилось так хорошо, что нам до сих пор не верится в увиденное.

Спартанцы из Halo, Чунь Ли из Street Fighter, Делориан из «Назад из будущее», байк из вселенной Tron, Харли Квинн из игр DC, Бэтмен, Лара Крофт, Мехагодзилла, Стальной гигант — здесь, похоже, можно найти все. Перед Спилбергом как режиссером и Заком Пенном как сценаристом стояла и без того сложная задача превратить гик-гимн в связный фильм. Они же пошли дальше, дополнив пасхалки к культуре 80-х отсылками к современности. Отсюда и Трейсер из Overwatch, и птички из Angry Birds, и Кратос из God of War.

Нам слабо верилось (но очень хотелось), что такой безумный коктейль будет работать, а не окажется мешаниной образов. И он работает. Причем с каждой сценой вау-эффект усиливается. Чем больше мелькает на экране персонажей, тем глубже челюсть пробивает пол. Начиная же с середины фильма хочется просто плакать от счастья, что на свете живут люди, подобные Спилбергу. Те, кому плевать на современные тренды с извращением оригинала в угоду толерантности, но зато хватает умения и таланта изменить оригинал, чтобы сделать его в разы кинематографичнее и одновременно усилить достоинства.

Сразу оговоримся, что незатейливый сюжет книги упростили еще сильнее, но ругать фильм не хочется. Простой сценарий с простыми героями представляет собой нить, на которую насаживаются жемчужины (пасхалки), а посередине бриллиант — идеальная VR-игра Oasis, где вы можете быть кем угодно и делать что хотите… Да, на ее фоне обычная жизнь выглядит предельно серой, а продуманный до мелочей виртуальный мир убийственно красив и притягателен. Чересчур контрастно? Возможно. Однако, разве в нашей реальности не так? Мы уходим в заведомо более яркие и увлекательные игры, где появляются возможности, недоступные в жизни. Флиртовать с Виконией Де’Вир? Oasis позволяет и не такое. Спилберг и Пенн постоянно жонглируют будничной серостью и фееричной виртуальностью, сводя все под конец к банальной, но единственно правильной мысли: в обоих мирах имеются уникальные достоинства и существенные недостатки.

Помимо смещения акцента с 80-х на современность, Зак Пенн уменьшил количество сцен в обычной жизни героев, что пошло фильму на пользу. Так Спилберг смог максимально раскрыть визуальный и экшен-потенциал книги, который, признаемся, перекрывает любые найденные недостатки. «Первому игроку приготовиться» не про драму и сложные человеческие отношения, а про восхваление поп-культуры и воплощение гик-фантазий. С этими задачами Спилберг идеально справился.

Сцена с гонками из трейлера, да и вообще все, что в нем показали — лишь верхушка айсберга. У фильма удивительнейший визуал и крайне цепляющий дизайн. Например, автора в самое сердце покорила антропоморфная кошка в кожаном прикиде и с такой грудью, что ее можно использовать в качестве стенобитного орудия. Для каждого, фанат вы Стального гиганта или Гандама, найдется своя «кошка», и это — уникальное свойство фильма Спилберга. В нем так много всего переплетено, что даже с покадровым разбором возможно упустить отсылку. Мелочь, за которую не цепляется взгляд, но которая вносит лепту в сиюминутное впечатление от увиденного. Значок Mortal Kombat, упущенный автором в ходе просмотра, но замеченный коллегой — тому наглядное подтверждение.

Стивен Спилберг снял не просто красивый фильм с уважением к первоисточнику. «Первому игроку приготовиться» — концентрат нашей любви, даже страсти к гик-культуре, которую режиссер хорошо понимает и отлично визуализирует. От гика для гиков. Спасибо, Спилберг, за уважение к нам.