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Появились подробности о новом проекте Spice Girls
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Появились подробности о новом проекте Spice Girls 

Газета.Ru 8 минут назад
Стали известны подробности о новом проекте группы Spice Girls, сообщает Variety.
По словам источника, это будет анимационный фильм про супергероинь. Как утверждается, все пять участниц коллектива разрешили использовать в картине свои образы, они также озвучат персонажей.
Новую ленту посвятят традиционной для Spice Girls теме — их фирменной «девичьей силе».
Источник добавил, что проект задумывается как франшиза глобального масштаба.
Ранее сообщалось, что Виктория Бекхэм опровергла воссоединение Spice Girls.
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