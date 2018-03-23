Появились подробности о новом проекте Spice Girls

Стали известны подробности о новом проекте группы Spice Girls, сообщает Variety.

По словам источника, это будет анимационный фильм про супергероинь. Как утверждается, все пять участниц коллектива разрешили использовать в картине свои образы, они также озвучат персонажей.

Новую ленту посвятят традиционной для Spice Girls теме — их фирменной «девичьей силе».

Источник добавил, что проект задумывается как франшиза глобального масштаба.