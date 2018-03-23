Теории заката и восхода 

Как и в предыдущие годы, на показ лучших российских анимационных фильмов, вышедших в 2018 году, в медиахолл псковского драмтеатра зрители приходили неохотно. Суздальский открытый фестиваль анимационного кино за предыдущие годы приучил к тому, что во время демонстрации короткометражных мультфильмов в многочисленных российских городах откровений не бывает. В 2018 году традиция продолжилась. Показы в Пскове длились почти всю неделю, но зрители, однажды попав на сеанс, второй и тем более третий-четвёртый-пятый раз в прохладный зал театрального медиахолла не возвращались. «Я умею думать — и это самое главное»Многие новые фильмы скорее не анимационные, а анемичные, то есть лишённые энергии, безжизненные. Это движущиеся картинки, сделанные на основе сценариев «лишь бы отвязаться». Нечего удивляться, что зрители предпочитают таким фестивальным мультфильмам походы в кинотеатры или просмотр на экране домашнего монитора. Зато в отечественных мультфильмах тридцати-пятидесятилетней давности жизненной энергии по-прежнему полно. Особенно не везёт современным мультфильмам для самых маленьких. Малышам, как правило, предлагается детский лепет. Сюсюканье. Вообще-то, хорошие мультфильмы, снятые специально для детей, взрослых тоже привлекают. Но для этого сценаристам и художникам надо проявить фантазию. Оказалось, что на этот раз лучшие короткометражные анимационные фильмы были собраны в одном сборнике и показаны в пятницу вечером. Подборка называлась «Теория заката». Она демонстрировалась под маркировкой 12+. Эти мультфильмы раньше считались бы фильмами «для взрослых». Маленьких детей такие мультфильмы пугают или, в лучшем случае, оставляют в недоумении. По итогам зрительского голосования в Пскове тройка победителей оказалась такая: 1 место: «Страшилище-хорошилище», 2 место: «Дневник фокса Микки», 3 место: «Привет, Малыш». Серия «Про ёжика». Этих мультфильмов в подборке «Теория заката» не было. Кадр из мультфильма «Теория заката». За «Дневник фокса Микки» я тоже проголосовал. Мультфильм поставлен по детским рассказам Саши Чёрного. Эта детская проза у нас не очень известна, хотя издана не только на бумаге, но и в виде аудиокниги (читает Александр Ширвиндт). Собачий дневник заслуживает внимания. Как и мультфильм Дмитрия Лазарева. Фокс Микки голосом Валерия Гаркалина рассуждает: «Я умею думать — и это самое главное. Что лучше: думающий фокс или говорящий попугай?» Микки делится с нами своими ценными мыслями: «Новая мысль. Наша корова — дура. Почему она даёт столько молока? У неё один сын — телёнок, а она кормит весь дом. И чтоб давать столько молока, она весь день ест, ест свою траву, даже смотреть жалко. Я бы не выдержал. Почему лошадь не даёт столько молока? Почему кошка кормит своих котят и больше ни о ком не заботится? Разве говорящему попугаю придёт в голову такая мысль? И ещё. Почему куры несут столько яиц? Это ужасно». Победа в зрительском голосовании в одном отдельно взятом городе мало что значит. Почти всё зависит от того, сколько зрителей соберётся в зале. Явился ли культпоходом целый класс или родители привели одного ребёнка? Если в зале целый класс, то, скорее всего, эти дети своим числом и определят лидера голосования. А на следующем сеансе, где будут показывать более интересные мультфильмы, окажутся несколько студентов, один журналист и случайный ребёнок с родителями. И в итоге победит «Страшилище-хорошилище». «Екатерина II прививала любовь к простому народу». Из мультфильмов, показанных в Пскове, в Суздале 17 марта на церемонии закрытия призами отметили несколько. Приз за лучший профессиональный короткометражный фильм вручили фильму «Теория заката» режиссера Романа Соколова. Он же получил Приз мэтров имени Татарского и Приз от Гильдии кинокритиков. Это фильм о влиянии маленького человека на солнце. Диплом в категории «лучший профессиональный короткометражный фильм» с формулировкой «за попытку остановиться, почувствовать и увидеть» получил рисованный фильм «Остановка» режиссёра Нины Бисяриной. Диплом в категории «за лучший фильм для детей» с формулировкой «за художественное внедрение народной педагогики» вручили фильму «Бирюк» режиссёра Полины Фёдоровой. Приз за лучший дебютный фильм присудили фильму «Первый гром» режиссера Анастасии Мелиховой. Кадр из фильма «Дневник фокса Микки». Главный приз «Открытой премьеры» получил фильм «В погоне за сенсацией» (сериал «Джинглики») режиссёра Антона Верещагина. Что же касается главного приза, то Гран-при Суздальского фестиваля получил короткометражный фильм «Суета сует» режиссёров Алексея Туркуса и Алексея Шелманова. «Суету сует» я не видел, но «Первому грому», «Бирюку» и уж тем более фильму «В погоне за сенсацией» я бы предпочёл «Тараканище» Сони Меламед, «Пропажу» Евгения Хазиханова, «Ёлки» Рима Шарафутдинова, «Кани и Симбу» Андрея Кузнецова, «Джувурук» Людмилы Гринберг. Программа нынешнего фестиваля оказалась чуть интереснее, чем прошлогодняя. Меньше пропаганды, больше поэзии и по-прежнему много-много баласта. Как обычно, выручают народные сказки. Их экранизация — гарантия того, что фильм, скорее всего, не получится пустым. Африканская история «Кани и Симба» — об искусстве находить общий язык. Караимская сказка про очень умного голубя, которого зовут Джувурук — о том, что бывает, когда кто-то начинает жить не своей жизнью…На этом фоне наиболее жалко выглядят мультфильмы с претензией на «патриотизм» и «историчность». Запомнилась такая фраза: «Екатерина II прививала любовь к простому народу». Кадр из мульфильма «Тише» Максима Куликова Если бы во время голосования расставлялись баллы, то самый высокий балл я бы поставил фильму «Тише» Максима Куликова («Дедушка с бабушкой купили домик у самого леса. Чтобы было тише…») Это трогательная семейная история про жизнь и смерть, увиденную детскими глазами. ***«Ставлю большую, большую точку. Гав!», как написал в своём собачьем дневнике всеобщий детский друг, скромный и сонный фокс Микки.