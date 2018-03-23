Почему «Защитникам» от Netflix/Marvel не нашлось место в «Войне бесконечности»?

До выхода супергеройского кроссовера «Мстители: Война бесконечности» осталось чуть больше месяца. Нам показали два эпических трейлера, которые предвосхищают грандиозное противостояние с армией титана Таноса. В роликах мы видели почти всех персонажей, которые появятся в фильме, но некоторые поклонники Marvel всё ещё ждут, когда на большие экраны заглянут герои из сериалов Netflix.

Их можно понять — в первом сезоне «Агентов Щ. И. Т.» несколько персонажей из Киновселенной Marvel заглянули в сериал на пару эпизодов (главным героем там и вовсе Коулсон выступает!), а вот связи с сериалами Netflix/Marvel нет вообще никакой.

Один из режиссёров фильма, Джо Руссо , рассказал, почему в «Войне бесконечности» не стоит ждать появления этих героев: Мы всё рассмотрели. Но загвоздка в том, что у нас уже и так около 60 персонажей, с которыми мы должны рассказать историю. Очень тяжело было взаимодействовать одновременно с [режиссёрами сольников] Тайкой Вайтити, Райаном Куглером Скоттом Дерриксоном , Пейтоном Ридом и Джеймсом Ганном , так что возможности контактировать с шоураннерами сериалов и съёмочными командами просто не было. Последние отчитываются вообще перед другими людьми. Так что это невозможно. Наша задача — сфокусироваться на мире фильмов Marvel и показать насыщенную кульминацию.

Джо Руссо Мы были бы рады увидеть Сорвиголову или Люка Кейджа на большом экране. Но стоит ли вспоминать, чем закончилась прошлая попытка показать героев вселенной Marvel/ Netflix на одном экране в кроссовере? А что будет, если с ними начнут снимать кроссовер на большом экране?!