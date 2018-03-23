Жанр: фантастика, комедия, приключения
Год: 1973
Страна: CCCР
Режиссёр: Леонид Гайдай
Сценаристы: Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков
Кто снимался в фильме «Иван Васильевич меняет профессию»: Александр Демьяненко, Юрий Яковлев, Леонид Куравлёв, Наталья Крачковская, Савелий Крамаров, Наталья Селезнёва, Владимир Этуш, Михаил Пуговкин, Сергей Филиппов, Наталья Кустинская Сюжет фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Московский изобретатель Шурик Тимофеев давно работает над созданием машины времени. Очередное испытание приводит к перегоранию пробок во всем подъезде и взрыву, в результате которого Шурик теряет сознание. Однако герой не сдается, и новая попытка связывает его квартиру с царскими палатами Ивана Грозного. По стечению обстоятельств царь оказывается в современной Москве, а бывшие дома у Шурика управдом Иван Васильевич Бунши и вор-рецидивист Жорж Милославский — в шестнадцатом веке. Вдобавок ко всему, царские стражники случайно ломают машину времени, и теперь изобретателю нужно как можно скорее ее починить, чтобы вернуть всех на свои места и избежать серьезных последствий. Пока Шурик ищет деталь для ремонта, поменявшихся местами героев ждут необычные приключения и забавные ситуации. Интересные факты о фильме «Иван Васильевич меняет профессию»:
Изначально Гайдай писал сценарий под Юрия Никулина, но тот, прочитав, отказался сниматься в картине; В сцене, где царь случайно включает магнитофон, звучит песня Владимира Высоцкого «Эх раз, еще раз»; Царица Марфа Васильевна в сцене трапезы все время опускала глаза. Накануне съемок эпизода актриса получила от мужа синяк, и гримеры не смогли полностью его заретушировать; Песню «Звенит январская вьюга» хотела исполнить София Ротару, но создатели посчитали ее голос слишком низким для комедийного жанра.
Трейлер фильма «Иван Васильевич меняет профессию»: https://www.youtube.com/watch?v=vDpERQZlvGc