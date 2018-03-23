«Тот, кто читает мысли (Менталист)». Премьера на Первом канале

26 марта в 21:30 и 27-29 марта в 21:35 смотрите на Первом канале удивительный сериал «Тот, кто читает мысли».

Перед вами — качественная адаптация невероятно популярного в Америке сериала «The Mentalist», который с большим успехом шел на телеканале CBS более семи лет. Сериал был показан в пятидесяти с лишним странах и завоевал несколько премий «Эмми» и «Золотой глобус».

Коротко — суть: Даниил Романов — превосходный физиономист, психолог-практик и знаток человеческих слабостей. Много лет он успешно работал «экстрасенсом» в популярном тв-шоу, помогая раскрывать различные преступления. Но после того, как он официально объявил в эфире, что собирается поймать маньяка по прозвищу Демон, тот убил его жену и дочь. Даниил бросил карьеру и стал консультантом в отделе Следственного комитета по расследованию убийств, который возглавляет Екатерина Филатова. У Романова и Филатовой возникает взаимное притяжение, но прошлое не отпускает его. Даниил расследует убийства и ловит преступников, но главная его цель — найти и покарать Демона. Методы «менталиста» порой не укладываются в рамки полицейской этики и поначалу вызывают неодобрение начальства. Романов может позволить себе откровенно провокационное поведение по отношению к подозреваемым, нелицеприятные вопросы, нелестные высказывания и выворачивание «грязного белья» наружу. Но очень скоро становится понятно, что необычные способности нового сотрудника к внушению, умению управлять мыслями и поведением других людей помогают ему взглянуть на преступление под нестандартным ракурсом, точно сформулированные вопросы — быстро добраться до сути и найти преступника. Он становится незаменимым в работе группы.

Вот что рассказывает режиссер сериала Алексей Мурадов:

— Перед нами стояла сложная задача — с одной стороны, это формат, достаточно популярный за рубежом, и мы должны были ему следовать. С другой стороны, наша история должна отличаться от американской, чтобы нашему зрителю было интересно то, что происходит на экране. И эти две задачи нам нужно было привести к единому знаменателю. Особенность нашего проекта заключалась в том, что в главной роли снимался иностранный актер, который совсем не знал русский язык, хотя весь текст он произносил именно на русском. Но в этом был свой большой плюс — по сюжету поведение менталиста отличается от поведения остальных людей, и то, что Ехезкель Лазаров — на мой взгляд, очень талантливый актер — вынужден вслушиваться в русскую речь, приспосабливаться к нашему менталитету, к нашей обстановке, и придавало его герою эту особенность.

Ехезкелю Лазарову и правда было непросто, но его изначально зацепил сценарий:

— Мне очень понравился персонаж Данилы — он чем-то напомнил мне современного Шерлока Холмса . В нем полно тайн и загадок, но самое главное — свободы. Для меня, как для актера, очень важно раскрыть в персонаже именно тему свободы, потому что когда это есть, то ты можешь идеально попасть в своего героя. У Данилы же, свобода — это главная черта характера, и он мне нравится этим. Думаю, у него по-детски наивное представление о многих сторонах жизни, как у меня, и это помогает ему смотреть сквозь вещи, видеть то, что не видно другим. Он не ходит кругами, прежде чем принять какое-то решение, чтобы добраться до сути происходящего, поэтому реагирует на все быстрее, чем окружающие его люди. Он ироничен, любит подшучивать над людьми. Многим он кажется странным, но на самом деле такая манера общения помогает ему скрывать боль от своей потери. И потом, даже у Холмса был свой доктор Ватсон. А Романову помогает целая группа профессиональных следователей. Прежде всего, это руководитель следственной группы Екатерина Филатова (Анастасия Микульчина) — с виду строгая, иногда жесткая, дисциплинированная, которую порой раздражают методы Романова, не укладывающиеся в рамки профессиональной этики. Их отношения будут развиваться на протяжении всех серий.

Анастасия Микульчина (исполнительница роли Екатерины Филатовой) тоже к роли отнеслась с азартом:

Мне кажется, самое интересное, что есть между нашими героями, — это противоречия. Когда есть противоречия, противостояние, есть развитие. Климовой сложно признать, что Даниил умнее ее, хотя по поведению он остается абсолютным разгильдяем — все-таки она его начальница, к тому же она женщина. Ее научили быть отличницей в школе — исполнительной, ответственной, бескомпромиссной. И когда в ее жизнь врывается человек, который ломает эти установки, ей сложно смириться с тем, что все идет не по правилам. Но, тем не менее, это отступление от правил ведет и к другому процессу — процессу сближения между персонажами. Ну а звезду первого ряда среди актерских величин Елену Сафонову просто так на какой-либо проект не затянешь. Но «Менталист» ей приглянулся:

— Эта история хороша тем, что она не тяжелая. Это легкий детектив, где ты следишь не столько за сюжетом, сколько за двумя главными героями — как они выворачиваются из этих ситуаций, как обаятельно, как легко, как красиво они это делают. Я снимаюсь только в одной истории, у меня здесь небольшая роль. Моя героиня человек неординарный, она живет своей жизнью, закрытой, и не считает нужным никому показывать свои эмоции. Я смотрела американский сериал, и мне он очень нравился. Но, несмотря на формат, я думаю, что «наш» «Менталист» будет отличаться от американского — в силу разности менталитета русских и американцев. Мы другие, и играть мы будем по-другому, у нас другая актерская школа. Я думаю, нашему зрителю это будет достаточно интересно.

Итак, как же происходило «обучение» языку израильского актера? Ведь в результате Ехезкель очень естественно сыграл своего персонажа. Секрет раскрываем, не смея больше «играть на нервах»: актеру дали в помощь «суфлера», который в наушник наговаривал текст по-русски, а Ехезкель практически синхронно этот текст повторял — с акцентом и не всегда правильными ударениями, но зато с «русской» артикуляцией. После переозвучки герой заговорил голосом Кирилла Кяро

Любопытные факты о сериале:

Съемки сериала шли четыре месяца в Москве и Одессе;

За это время фильм снимали в 150 различных объектах;

Для съемок сцен в кабинетах следственного отдела Министерства юстиции были построены специальные декорации общей площадью 150 «квадратов».

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