Дон Чидл сыграл свою роль в «Войне бесконечности», не зная сюжет фильма

Это не доставило актёру никаких неудобств.

При съёмках картин киновселенной Marvel большая часть актёров никогда не читает весь сценарий, ограничиваясь лишь страницами с собственными сценами. Сами сценаристы при этом лишь сообщают общие детали истории и мотивацию персонажей, а остальная часть сюжета держится в секрете.

Актёр Дон Чидл, который начиная со второй части «Железного человека» играет Джеймса Роудса, также известного как Воитель — друга Тони Старка и пилота одного из разработанных комплектов брони, ещё во время съёмок «Войны бесконечности» рассказал, что на самом деле был даже рад, что не знал детали сюжета.

Это очень интересно, когда ты не знаешь всех событий и всё меняется прямо на съёмочной площадке в реальном времени. Это делает тебя сосредоточенным. В целом, это захватывающе и забавно, когда мы иногда узнаём что-то, будто обычные зрители, хотя до этого даже не подозревали, что всё повернётся именно так.

актёр

Актёр также немного рассказал о сюжете «Войны бесконечности». По его словам, история в этой ленте отличается от прошлых фильмов киновселенной.

Сюжет картины действительно непростой. Он ощущается немного другим, нежели в прошлых фильмах. Тут больше серьёзности — таким он и должен быть. Мне кажется, что нужно пытаться добавить в историю больше серьёзных элементов, и частью этого было ранение Роуди [в фильме «Первый мститель: Противостояние» — DTF]. После него я подумал: «Погодите, кто-то и правда может быть ранен. Для этих персонажей всё действительно может пойти не по плану».

актёр

Тем не менее, сам Чидл до конца не знает, что именно произойдёт в фильме, в том числе и то, выживет ли его персонаж в битве против Таноса.

Фильм «Мстители: Война бесконечности» выйдет на экраны уже 3 мая.

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