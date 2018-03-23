«Развод Надера и Симин»

Жанр: драма

Страна: Иран, Франция

Год: 2011

Сценарий: Асгар Фархади

Кто снимался в фильме «Развод Надера и Симин»: Пейман Моаади, Лейла Хатами Сарина Фархади , Саре Байат, Шахаб Хоссейни , Али-Асгар Шахбази, Мерила Зареи, Бабак Карими, Кимиа Хуссейни, Ширин Язданбакхш Сюжет фильма «Развод Надера и Симин» Надер и Симин прожили в счастливом браке 14 лет. Мечтая о лучшей жизни для себя и дочери Терме, которой уже 11 лет, супруги принимают решение уехать из Ирана. Но Надер идет на попятную, понимая, что все же не сможет оставить своего больного отца. Однако Симин полна решимости уехать в таком случае вместе с дочерью, которая, впрочем, очень привязана к отцу. Разногласия в семье приводят к тому, что Симин решается на немыслимый для иранской женщины шаг: она подаёт на развод и на время бракоразводного процесса переселяется к своей матери. Терме надеется, что мама одумается и вернется в семью. Да и судебное решение оказывается не в пользу Симин… Интересные факты о фильме «Развод Надера и Симин»:

Это первый иранский фильм, получивший премию «Оскар». Впрочем, на родине режиссера особого значения этому событию не предали, всего один раз объявив об этом в новостях. При весьма скромном бюджете — всего 500 тыс. долларов — фильм собрал в мировом прокате без малого в 40 раз больше. Сюжет, а затем сценарий родился в воображении Асгара Фархади из сиюминутного образа мужчины, который моет своего отца, страдающего болезнью Альцгеймера. Эту «картинку» Фархади развил. В прокате в англоязычный странах название фильма было сокращено до слова «Развод». Фильм практически целиком снят на ручную камеру.

Трейлер фильма «Развод Надера и Симин»: https://www.youtube.com/watch?v=K1eMDgAy0bE Кадры из фильма «Развод Надера и Симин»:

Кадр из фильма «Развод Надера и Симин»

Кадр из фильма «Развод Надера и Симин»

Кадр из фильма «Развод Надера и Симин»

Кадр из фильма «Развод Надера и Симин»

Кадр из фильма «Развод Надера и Симин»