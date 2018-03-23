Нонна Мордюкова: «Прости меня за любовь»

Этой актрисе была по плечу любая роль. Но в жизни ей так и не удались самые главные для женщины роли: счастливой жены и матери.

В своем фильме, премьера которого назначена на 25 марта (10:15), Первый канал подробно расскажет историю любви Нонны Мордюковой Вячеслава Тихонова . Мордюкова не раз говорила, что Тихонов был самой большой ее любовью. Почему же они расстались? Кто был виноват? Как они переживали свой развод? И почему столь трагичной была судьба их общего единственного сына?

…Мордюкова и Тихонов познакомились на съемках фильма «Молодая гвардия» и очень быстро поженились. Пара считалась самой яркой, самой красивой в нашем кино в те годы. Но прожив вместе 13 лет, актеры расстались.

Нонна Мордюкова в интервью говорила, что они были разными. Она — душа нараспашку, шумная, веселая, гостеприимная, а Тихонов — интроверт. Тихий, спокойный, молчаливый.

«Молчун», — так и говорила о нем Нонна. Впрочем, сестра актрисы Людмила Мордюкова говорит, что Тихонова шумные компании вовсе не раздражали. Он любил и Нонну, и ее родных. Людмила вспоминает, как он водил ее маленькую за ручку в кино. Инициатором развода стала Нонна. Страстная, темпераментная — она влюбилась в Бориса Андроникашвили и рассталась с Тихоновым. Для него это был удар… Он долго не разводился с Нонной. Даже сказал ей, что готов простить. Но она не вернулась… Такой характер.

С Борисом Андроникашвили Мордюкова прожила пять лет. Она потом признавалась, что это была ошибка. Возможно, Нонна и вернулась бы к Тихонову, но он уже женился. Позже Мордюкова вышла замуж за Владимира Сошальского, как сама говорила, от одиночества. Но этот брак продлился и вовсе полгода. И только в конце жизни Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов поняли и простили друг друга… Актрису похоронили в одной могиле с сыном, который трагически умер в 40 лет. Через год ушел из жизни и Вячеслав Тихонов.

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