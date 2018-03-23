Жанр: драма, военный
Год: 1957
Страна: Великобритания, США Режиссер: Дэвид Лин
Сценарий: Карл Форман, Майкл Уилсон, Пьер Буль
Оператор: Джек Хилдъярд
Кто снимался в фильме «Мост через реку Квай»: Алек Гиннесс, Уильям Холден, Джек Хоукинс, Сессуэ Хаякава, Джеймс Дональд, Джеффри Хорн, Андре Морелл, Питер Уильямс, Джон Боксер, Перси Херберт Сюжет фильма «Мост через реку Квай» Разгар Второй мировой войны. Группа английских солдат пленена японцами и направлена в лагерь в бирманских джунглях. Там к ним присоединяются и два американца, чудом выжившие из предыдущей партии пленных. Пленникам приказано построить железнодорожный мост через реку Квай. Полковник Николсон, руководящий коллегами по несчастью в плену, поначалу призывает бойцов саботировать строительство, но, чтобы спасти жизни солдат, все же начинает работать, да так, что это будто и правда дело чести. Между тем, мост, признанный стратегически важным объектом, решено уничтожить. Узнав об этом, полковник решает спасти его. Интересные факты о фильме «Мост через реку Квай»:
Фильм собрал лишь в американском прокате почти в десять раз больше, чем было затрачено на его съемки. Картина снималась на острове Цейлон. Сценарий основан на одноименном романе Пьера Буля, который в свою очередь основан на реальных событиях. В фильме мост через реку Квай был возведен за два месяца, в реальности же его построили 500 человек и 35 слонов за восемь месяцев. Сценаристы Майкл Уилсон и Карл Формен были заподозрены в связях с коммунистами, поэтому их имена убрали из титров, а «Оскар» за лучший адаптированный сценарий получил автор литературного первоисточника Пьер Буль. В 1984 году справедливость была восстановлена, но для Майкла Уилсона, увы, посмертно.
Трейлер фильма «Мост через реку Квай»: https://www.youtube.com/watch?v=OnYClmAsx_k