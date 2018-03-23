Жанр: Великобритания, Германия
Год: 2006
Страна: фантастика, боевик, триллер, драма
Режиссер: Джеймс МакТиг
Сценарий: Энди Вачовски, Ларри Вачовски, Алан Мур, Дэвид Ллойд
Оператор: Эдриан Биддл
Кто снимался в фильме «V» значит Вендетта»: Натали Портман, Хьюго Уивинг, Стивен Ри, Стивен Фрай, Джон Хёрт, Тим Пиготт-Смит, Руперт Грейвз, Роджер Аллам, Бен Майлз, Шинед Кьюсак Сюжет фильма «V» значит Вендетта» Недалекое будущее. После лютой эпидемии неизвестного вируса и последовавшего за ним хаоса, в Англии, воцаряется жестокая диктатура канцлера Сатлера. Всевластие чиновников и стражей порядка над простыми людьми, поощряемое ими стукачество — лишь малая часть того, что приходится терпеть гражданам. И тут в Лондоне появляется борец за справедливость V — Ви, скрывающий свое лицо под маской. Им движет цель освободить людей и свергнуть существующее правительство. Ви спасает от тайной полиции молодую женщину, которую неминуемо арестовали бы, и она становится его соучастницей. Интересные факты о фильме «V» значит Вендетта»:
Сценарий основан на комиксе «V for Vendetta» Алана Мура и Дэвида Ллойда, выходившем в 1980-е годы в течение семи лет. Братья Энди и Ларри (в данное время, после смены пола — сестры Лилли и Лана) Вачовски были большими поклонниками этого графического романа. Сценарий фильма был написан ими еще в середине 1990-х, до того, их имя прогремело на весь мир с фильмом «Матрица». На роль Иви, которую сыграла Натали Портман, рассматривались Скарлетт Йоханссон и Брайс Даллас Ховард. Натали Портман не пришлось уговаривать побриться налысо. Актриса давно хотела провести подобный эксперимент с внешностью.
Трейлер фильма «V» значит Вендетта»: https://www.youtube.com/watch?v=Rw3OoWCkROQ