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Документальный фильм об актерских династиях покажут в Театре Табакова в субботу
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Документальный фильм об актерских династиях покажут в Театре Табакова в субботу 

РИАМО 22 минуты назад
Фото: РИАМО
В рамках ежегодной акции «Ночь театров» в субботу в Московском театре под руководством Олега Табакова в память об артисте покажут документальный фильм «Семейное дело. Театр Табакова», сообщается на официальном сайте мэра столицы.
«Показ пройдет в память о художественном руководителе театра. Часовая лента расскажет о семьях, работающих в театре. А после сеанса зрители смогут задать вопросы героям картины», — говорится в сообщении.
Фильм будет показан в репетиционном зале сцены на Сухаревской. Вход на мероприятие бесплатный, по предварительной записи.
Народный артист СССР Олег Табаков скончался 12 марта в Москве на 83-м году жизни. Прощание с актером пошло 15 марта в МХТ имени Чехова.
Олег Табаков родился в 1935 году. В 1957 году окончил Школу-студию МХАТ. На сцене дебютировал в спектакле «Вечно живые» в 1956 году. Табаков был одним из основателей и ведущих актеров театра «Современник». За свою карьеру артист исполнил более 200 ролей. Помимо этого, он выпустил четыре актерских курса в Школе-студии МХАТ. В 1987 году Табаков открыл театр «Табакерка». В июне 2000 года он стал художественным руководителем МХТ имени Чехова, а с 2004 года он параллельно исполнял обязанности директора театра.
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