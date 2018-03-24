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Первый тизер сериала «Черепашки-ниндзя: Восстание»
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Первый тизер сериала «Черепашки-ниндзя: Восстание» 

DTF.RU 9 минут назад
Канал Nickelodeon впервые показал Черепашек-ниндзя, чей обновлённый внешний вид так не понравился многим зрителям, в движении.
Сериал стартует в конце 2018 года.
#видео #сериалы #черепашкининдзя
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