Первый тизер сериала «Черепашки-ниндзя: Восстание»

Канал Nickelodeon впервые показал Черепашек-ниндзя, чей обновлённый внешний вид так не понравился многим зрителям, в движении.

Сериал стартует в конце 2018 года.

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