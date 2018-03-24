Стивен Спилберг заявил, что фильмы Netflix недостойны номинаций на премию «Оскар»

По его мнению, они больше относятся к ТВ-формату.

Режиссёр Стивен Спилберг считает, что весь контент, выходящий в онлайн-кинотеатре Netflix , считается телевизионным, поэтому и относится к нему стоит именно так. Постановщик заявил о том, что на его взгляд фильмы, которые выходят в этом сервисе, не должны быть номинированы на награды киноакадемии США.

Как только вы начинаете работать с ТВ-форматом, то вы делаете телевизионный фильм. Вы можете получить за шоу «Эмми», если оно действительно хорошее, но не «Оскар».

Я не думаю, что фильмы, которые показали лишь в паре кинотеатров в течение недели, должны быть квалифицированы для наград киноакадемии.

режиссёр, продюсер

Режиссёра также спросили, считает ли он, что Netflix представляет угрозу Голливуду. Спилберг считает, что да, однако не совсем в том виде, о котором думают в киноиндустрии.

По его словам, такие стриминговые сервисы как Netflix, Amazon и Hulu лишь делают так, что студии перестают снимать небольшие оригинальные картины, несмотря на то, что многие постановщики предпочитают именно такие проекты.

Много студий скорее предпочтут сделать гарантированный кассовый хит под каким-нибудь брендом из списка их успешных фильмов, чем дадут шанс менее заметным лентам. И такие мелкие фильмы, которые студии делали регулярно, теперь перешли под крыло Netflix, Amazon и Hulu.

режиссёр, продюсер

Спилберг также добавил, что всё меньше людей будут сталкиваться с нехваткой денег на собственные небольшие проекты или участвовать в кинофестивалях вроде Sundance, а также работать со специальными прокатными компаниями, чтобы показывать свои фильмы в кинотеатрах.

Многие из них, по мнению режиссёра, позволят подобным онлайн-сервисам финансировать съёмки их картин, возможно, получая при этом небольшой шанс на ограниченный прокат в течение недели, чтобы претендовать на кинонаграды.

Однако постановщик отметил, что на ТВ лучшие сценарии, режиссура и работа актёров, чем в нынешних фильмах, и он считает это настоящим возрождением индустрии.

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