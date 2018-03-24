Смурфики отправятся в полет

На самолете бельгийской авиакомпании нарисовали смурфиков. Сейчас добавляют последние штрихи к коллективному портрету, передает «МИР 24».

Шедевр был создан всего за четыре дня, а вот выбирали героев для небесной картины несколько месяцев. Голосовала вся страна, и почти единогласно остановились на смурфиках — озорных персонажах бельгийских комиксов.

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В свой первый полет смурфики отправятся в конце марта и будут путешествовать внутри Европы.

Добавим, в парке авиакомпании это уже 5-ый расписной самолет. Есть также борт с героем комиксов Тинтином, автопортретом художника Рене Магритта, фантастической птицей и местной футбольной командой. { ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИПОДПИШИСЬ НА НАС В TELEGRAM