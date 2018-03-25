Воскресенье в кино: 5 причин посмотреть «Кролика Питера»

В эти выходные в преддверии школьных каникул на наши экраны наконец-то выходит фэнтези-комедия «Кролик Питер», и вот 5 причин, чтобы ее посмотреть.

Во-первых, это идеальный вариант для похода в кино всей семьей, причём фильм понравится детям всех возрастов: моя 3-летняя дочь, к примеру, смотрела его с огромным удовольствием. К слову, эта комедия придётся по вкусу не только детям, но и всем взрослым любителям жанра.

Кролик Питер

Во-вторых, «Кролик Питер» — это первая и долгожданная полнометражная экранизация культовой книги английской детской писательницы Беатрикс Поттер. Британские школьники читают эту сказку аж с 1902 года, а Кролик Питер и его друзья уже много лет смотрят на нас с детской фарфоровой посуды и с книжных полок. И вот наконец-то приключения обитателей кроличьей норы перенесли на большой экран.

Кролик Питер

Правда, история получилась не совсем хрестоматийной сказкой: юмора и экшена в ней предостаточно, чтобы и взрослым зрителям было не скучно.

В-четвёртых, превосходное качество анимации. Практически все съемки проходили в Австралии, где к настоящим кроликам, мягко говоря, испытывают далеко не самые тёплые чувства, в итоге все кролики в фильме — ненастоящие. Но в это верится с большим трудом: настолько тщательно прорисованы все самые мельчайшие детали.

Кролик Питер

И в-пятых, состав актёров, сыгравших реальных людей. Марго Робби не единственная австралийская актриса в этом проекте: художницу и лучшего друга кроликов сыграла австралийка Роуз Бирн . Роль главного злодея досталась звезде последних «Звёздных войн» ирландцу Доналу Глисону. Кстати, одну из самых смешных сцен с его участием снимали в лондонском Harrods: запрет на съёмки в этом универмаге нарушили впервые за последние 100 лет ради экранизации литературного наследия.

Кролик Питер