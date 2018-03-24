«Разнесло дядю»: в Сети обсуждают снимки располневшей звезды фильма «Мумия»

Снимки с отдыха 50-летнего актера Брендана Фрейзера разочаровали его давних поклонниц. Девушки не узнали в мужчине с большим животом звезду фильмов «Мумия», где у него была безупречная фигура.

В Сети появились снимки актера Брендана Фрейзера, некогда блиставшего в приключенческой трилогии «Мумия». Также он запомнился зрителям по ролям в романтической комедии «Взрыв из прошлого» и фильме «Джордж из джунглей». Сейчас мужчина находится на отдыхе на Барбадосе, где его засняли папарацци. К разочарованию поклонниц, от былого секс-символа 90-х годов не осталось и следа. На фото Фрейзер выглядит изрядно располневшим и обрюзгшим мужчиной.

Комментаторы в Сети обсудили снимки Брендана Фрейзера, не скупясь на искрометные шутки. «Кабан, а я когда-то была в него влюблена» «Разнесло дядю, разнесло» «Оборудование для погружения он решил отрастить сам» «Когда слопал всех мумий» «Будто беременный» «Он такой очаровашка был в фильме „Взрыв из прошлого“. Время беспощадно»

Причина набора веса Брендана Фрейзера неизвестна. При этом еще в 2016 году мужчина не был таким полным. Возможно, набрать лишние килограммы актеру понадобилось для роли. В марте 2018 года на экраны должен выйти сериал «Доверие» с Фрейзером. В основе сюжета — реальные события, которые произошли в Риме в 1973 году. Преступники похитили внука нефтяного магната и потребовали за него многомиллионный выкуп. При этом ни дед, ни отец-наркоман не спешили освобождать ребенка. В итоге спасением сына пришлось заниматься его матери, у которой не было ни денег, ни связей.