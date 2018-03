Точь-в-точь: 7 наших звездных пап, у которых есть двойники в Голливуде

«Летидор» уже выяснял, у кого из российских звездных мам есть персональная копия среди голливудских актрис. Настал черед известных пап.

В честь дня рождения Андрея Мерзликина (24 марта известному актеру и многодетному отцу исполняется 45 лет) мы решили вновь вжиться в образ физиономиста и выяснить, ограничивается ли сходство этих звездных пап только внешностью или нужно копать глубже.

Андрей Мерзликин и Николас Кейдж

Фото: Starface.ru; portal.picture-alliance.com Светлые глаза, темные волосы, черты лица — все это роднит актеров Николаса Кейджа и Андрея Мерзликина.

Николас Кейдж родился в известной семье Копполла (режиссер Фрэнсис Коппола — его родной дядя), и этот факт во многом определил его будущую карьеру.

Андрей Мерзликин до последнего не знал, что станет актером: сначала он получил профессию радиотехника, затем выучился на менеджера, и только третьим его образованием стало актерство.

И Мерзликин, и Кейдж пробовали себя в качестве режиссера. В 2012 году Андрей Мерзликин снял короткометражный фильм «GQ», а Николас Кейджс стал режиссером фильма «Жиголо» на 10 лет раньше.

А еще оба актера становились героями шоу «Вечерний Ургант» с разницей в год (Мерзликин — в 2015 году, а Кейдж — в 2016-м).

В личной жизни у актеров мало совпадений.

Американский актер был официально женат три раза, у него двое детей — 27-летний сын Уэстон (родился в результате отношений Кейджа с актрисой Кристиной Фалтон) и 12-летний сын Кал-Эл (появился на свет в браке актера с официанткой Элис Ким). В 2014 году Кейдж стал дедушкой.

Друзья! Подводя итоги этого года, хочу сказать одно — СПАСИБО! Спасибо за то, что было и за то чего не было с нами! В наступающем году будем стараться делать, что должно и надеяться на лучшее! Слава Богу за всё!.. #семья #дети #счастье #ктознаетТотпоймет #кануннового #конецстарого #прощай2017 #здравствуй2018 #всеммир #всемлюбовь #будемблагодарны #снамиБог Публикация от Анна Мерзликина (@merzlikina2006) 31 Дек 2017 в 10:57 PST Личная жизнь Андрея Мерзликина менее бурная, чем у его голливудского двойника. Актер женился в 33 года на психологе Анне, которая ему подарила четверых детей — Федора (родился в 2006 году), Серафиму (родилась в 2008 году), Евдокию (родилась в 2010 году) и Макара (родился в 2016 году).

Фото: Евгений Смирнов ; portal.picture-alliance.com Сходство не так уж очевидно из-за разного цвета волос. Но если посмотреть фотографии мужчин в профиль, становится ясно, что звезды друг на друга очень похожи!

Том Харди — актер, Иван Дорн — певец. Казалось бы, что кроме внешности может их объединять? Но, как оказалось, Том Харди тоже любит музыку — в молодости он читал рэп, а сейчас увлекается игрой на гитаре.

И Том, и Иван предпочитают оберегать свою личную жизнь от чужих глаз. Совсем недавно мир узнал, что Харди женат на своей хорошей подруге — актрисе Шарлотте Райли. Иван Дорн тоже женился на своей подруге и однокласснице Анастасии Новиковой

Своих детей звезды стараются не показывать публике.

У Тома Харди растет 9-летний сын Луи (появился на свет в 2008 году от бывшей девушки Тома Рэйчел Спид) и младший сын (его имя Харди до сих пор тщательно скрывает от прессы) от нынешней жены Шарлотты Райт, который родился в октябре 2015 года. Кстати, о беременности актрисы СМИ узнали только, когда живот уже было невозможно скрывать.

У Ивана Дорна тоже двое детей. Дочь Василиса родилась в 2014 году, а сын в 2015 году (как и сын Харди). Удивительно, но имя мальчика певца тоже никто не знает (Иван так же, как Том, решил спрятать этот факт от прессы). Фотографии своих детей и жены певец предпочитает не выкладывать в соцсети.

Фото: Starface.ru; portal.picture-alliance.com Хотя Гарик Харламов младше своего американского двойника на 10 лет (Харламову — 37 лет, а Дэймону — 47), их сходство просто поражает. Звезд многое связывает.

Комик и телеведущий Гарик Харламов часто снимается в кино, а актер Мэтт Деймон отличается своим потрясающим чувством юмора.

Вот вам пример. Уже как 15 лет Мэтт Деймон и телеведущий Джимми Киммел подтрунивают друг над другом. Все началось с того, что несколько лет назад Джимми Киммел в конце выпуска своего шоу неудачно пошутил о том, что, мол, программа заканчивается, но, может быть, исполнителя роли Джейсона Борна пригласят в следующий раз.

С тех пор целью Мэтта стало попадание на это шоу в качестве гостя. За все эти годы чего он только ни придумывал: снимал клипы, чтобы опозорить ведущего, влезал в кадр, однажды он даже пробрался в студию под пальто своего друга Бена Аффлека. Киммел отвечал актеру тем же: заставлял его читать обидные вещи о себе, разыгрывал, называл дураком.

Кадр из фильма «Красавицы и чудовище»)) В окружении любимых девочек) @asmuskristina Публикация от Гарик Харламов (@garikkharlamov) 22 Июл 2017 в 12:33 PDT Помимо чувства юмора, двойники могут похвастаться вполне счастливой семейной жизнью. Гарик Харламов женат на актрисе Кристине Асмус (в 2014 году у них родилась дочь Анастасия). А Мэтт Деймон связал свою жизнь с простой барменшей Люсианой Барросо, которая родила ему троих детей: Изабеллу (родилась в 2006 году), Джию (родилась в 2008 году) и Стеллу (родилась в 2010 году).

Фото: Starface.ru; www.epa.eu Оба актера обладают незаурядной внешностью: крупное телосложение, внушительный рост, грубые черты лица, выраженная брутальность. Звезды даже носят одинаковую прическу, и оба отрастили бороду!

Но на этом схожесть Яременко и Перлмана не заканчивается — у актеров похожие судьбы.

Рон Перлман еще ребенком знал, что хочет стать актером, хотя его родители не имели никакого отношения к этой профессии. В колледже он участвовал в театральных постановках, а потом поступил на актерский факультет и в 1973 году получил степень магистра театрального искусства!

Родители Валерия Яременко тоже не были актерами, но он, как и Перлман, еще в детстве решил, что блистать на сцене и в кино — его призвание. После школы он поступил в Днепропетровское театральное училище, потом долгое время служил в военном ансамбле, но приехав в Москву, поступил в ГИТИС. Театр стал настоящим домом для обоих актеров!

d r e a m t e a m 🙌🏽 @delroy.edwards @opspdesign @perlmutations Публикация от Blake Perlman (@blake_perlman) 28 Авг 2017 в 11:48 PDT Единственное, что напоминает нам о том, что Перлман и Яременко — не один человек, это различия в личной жизни. Рон Перлман женился единственный раз в 1981 году на женщине по имени Опал Стоун и до сих пор хранит ей верность (у пары двое детей — 34-летняя Блейк Аманда и 27-летний Брэндон Эвери).

20 ноября 2017 г. 🌞... МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ РЕБЁНКА. ВСЁ❗❗❗ ЭТИМ ВСЁ СКАЗАНО 🌈... #спраздником#международныйденьребёнка#семья#счастье#отцыидети#семейныйдосу#валерийяременко# Публикация от Валерий Васильевич Яременко (@yaremenko_v) 19 Ноя 2017 в 2:09 PST Валерий Яременко был женат 4 раза, но только в последнем браке с девушкой Анной, которая младше актера на 17 лет, в 2007 году у пары родился сын Кузьма, а в 2014-м — Степан.

Фото: visualrian.ru; portal.picture-alliance.com Внешне этих двух актеров просто не отличить, несмотря на 17-летнюю разницу в возрасте!

В отличие от Егора Бероева, который родился в актерской семье, Антонио Бандерас вырос в семье учительницы и офицера, но оба молодых человека с юных лет знали, с какой профессией им предстоит связать жизнь.

Егор Бероев впервые появился на сцене в 7 лет, а Антонио Бандерас влюбился в театр, когда в 14 лет увидел мюзикл «Волосы», который произвел на него колоссальное впечатление.

На этом совпадения не заканчиваются. Егор Бероев женился на своей коллеге по цеху — актрисе Ксении Алферовой . Антонио Бандерас связал свою жизнь с Мелани Гриффит , с которой познакомился на съемках фильма «Двое — это слишком» (правда, в 2015 году брак распался).

En #Barcelona, en inmejorable compañía. With the best company @ Barcelona. #SagradaFamilia #Gaudi @stellabanderasgriffith Публикация от Antonio Banderas (@antoniobanderasoficial) 7 Ноя 2017 в 11:30 PST У обоих актеров есть дочери: у Антонио Бандераса в 1996 году появилась на свет дочь Стелла, а у Егора Бероева в 2007 году родилась дочь Евдокия.

Кстати, Бероев очень любит лошадей, да и Бандерас, конечно же, прекрасный наездник (на съемках ему часто приходилось демонстрировать это умение, например, в фильме «Маска Зорро»).

Фото: Starface.ru; portal.picture-alliance.com Сложно поверить, но эти похожие люди еще и занимаются одним и тем же! Михаил Башкатов и Бен Стиллер — актеры и комики.

Башкатов начинал свою карьеру в КВН и был капитаном команды «МаксимуМ», где нередко выступал с пародиями, а затем стал сниматься в комедийных проектах.

Бен Стиллер тоже стартовал с пародий. В 1985 году он участвовал в пародии на фильм Мартина Скорсезе «Цвет денег», и уже потом его стали приглашать в кино.

В 2000 году американский актер женился на своей коллеге по цеху Кристин Тейлор . В 2002 году у них родилась дочь Элла Оливия, а спустя три года — сын Куинли Демпси. Но, увы, в мае 2017 года этот брак распался.

This is the men's world! Публикация от ' Bashkatov Mikhail ' (@bashkatovmisha) 24 Ноя 2017 в 9:12 PST Личная жизнь Михаила Башкатова сложилась счастливее.

Свою жену Екатерину актер встретил еще в университете и сразу влюбился. Они неразлучны и по сей день! Пара воспитывает трех сыновей: 7-летнего Тимофея, 5-летнего Федора и полуторагодовалого Степана.

Будем надеяться, что когда-нибудь актеры встретятся на съемочной площадке!

Фото: www.legion-media.ru; portal.picture-alliance.com «Похожи как две капли воды», — так можно сказать, глядя на Яна Цапника и Джереми Реннера. Актеры примерно одного возраста (Цапнику — 49 лет, Реннеру — 47). Помимо основной деятельности, оба имели отношение к озвучиванию мультфильмов: Ян Цапник озвучивал такие известные картины, как «В поисках Немо», «Черепашки Ниндзя», «Геркулес», а Джереми Реннер озвучивал Капитана Гатта в мультфильме «Ледниковый период 4: Континентальный дрейф».

Карьера актеров началась с криминальных сериалов.

Реннер играл в «C. S. I. : Место преступления», а Цапник — в «Бригаде». Кстати, многие считают, что именно эта роль стала знаковой в его карьере.

Me and my love bug #mountainlife #skiing #buggyride #trailblazing #daddydaughtertime Публикация от Jeremy Renner (@renner4real) 26 Янв 2018 в 2:56 PST Реннер женился на модели Сонни Пачеко в 2014 году, после того, как в 2013 году у пары родилась дочь Ава Берлин. Однако уже в 2015 году семья распалась, и родители долго делили опеку над дочерью.

Выбор Яна Цапника нередко падал на актрис, но жениться он решил на преподавателе востоковедения Галине. Актер, как и его двойник, воспитывает единственную дочь Лизу (родилась в 2001 году). Но, в отличие от своей голливудской копии, Цапник наслаждается счастливой семейной жизнью.

Фото: Starface.ru; portal.picture-alliance.com Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «ВКонтакте» и «Одноклассниках»!