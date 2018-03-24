Жанр: драма
Страна: Великобритания
Год: 1995
Режиссёр: Дэнни Бойл
Сценаристы: Джон Ходж, Ирвин Уэлш
Продюсер: Эндрю МакДональд
Кто снимался в фильме «На игле»: Юэн МакГрегор, Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер, Кевин МакКидд, Роберт Карлайл, Келли Макдоналд, Питер Муллан, Джеймс Космо, Айлин Николас, Сьюзэн Видлер Сюжет фильма «На игле» Молодого шотландца Марка Рентона не особо волнует его будущее. Он, как и его друзья проживают очередной день с одной целью — найти дозу. Их не волнует карьера, они не хотят семью и детей, они живут лишь сегодняшним днем. Будучи под воздействием наркотиков и алкоголя, герои постоянно ввязываются в неприятности, а на утро даже не помнят, чем занимались. Только всему приходит конец, и однажды в их жизни случается то, что заставляет задуматься каждого. Теперь сделав правильный выбор, Марк понимает, что его окружение мешает ему выкарабкаться из порочного круга наркозависимости и в попытке начать новую жизнь решается на предательство. Интересные факты о фильме «На игле»:
Автор одноименного романа, по которому снята картина, Ирвин Уэлш исполнил в ней небольшую роль. Несмотря на то, что действие картины разворачивается в Эдинбурге, почти все сцены были сняты в Глазго. Один из сценаристов Джон Ходж исполнил в картине небольшую роль офицера безопасности в магазине. Эвану МакГрегору для роли пришлось сидеть на строгой диете, лишь спустя два месяца он внешне стал похож на наркомана.
Трейлер фильма «На игле»: https://www.youtube.com/watch?v=rBZNLvBOXCo