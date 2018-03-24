«На игле»

Жанр: драма

Страна: Великобритания

Год: 1995

Кто снимался в фильме «На игле»: Юэн МакГрегор , Юэн Бремнер, Джонни Ли Миллер, Кевин МакКидд , Роберт Карлайл, Келли Макдоналд , Питер Муллан, Джеймс Космо , Айлин Николас, Сьюзэн Видлер Сюжет фильма «На игле» Молодого шотландца Марка Рентона не особо волнует его будущее. Он, как и его друзья проживают очередной день с одной целью — найти дозу. Их не волнует карьера, они не хотят семью и детей, они живут лишь сегодняшним днем. Будучи под воздействием наркотиков и алкоголя, герои постоянно ввязываются в неприятности, а на утро даже не помнят, чем занимались. Только всему приходит конец, и однажды в их жизни случается то, что заставляет задуматься каждого. Теперь сделав правильный выбор, Марк понимает, что его окружение мешает ему выкарабкаться из порочного круга наркозависимости и в попытке начать новую жизнь решается на предательство. Интересные факты о фильме «На игле»:

Автор одноименного романа, по которому снята картина, Ирвин Уэлш исполнил в ней небольшую роль. Несмотря на то, что действие картины разворачивается в Эдинбурге, почти все сцены были сняты в Глазго. Один из сценаристов Джон Ходж исполнил в картине небольшую роль офицера безопасности в магазине. Эвану МакГрегору для роли пришлось сидеть на строгой диете, лишь спустя два месяца он внешне стал похож на наркомана.

Трейлер фильма «На игле»: https://www.youtube.com/watch?v=rBZNLvBOXCo