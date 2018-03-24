Жанр: мелодрама
Год: 2002
Страна: США Режиссер: Адам Шенкман
Сценарий: Карен Джансзен, Николас Спаркс
Оператор: Хулио Макат
Кто снимался в фильме «Спеши любить»: Шейн Уэст, Мэнди Мур, Питер Койот, Дэрил Ханна, Лорен Джерман, Клейн Кроуфорд, Аль Томпсон, Пас де ла Уэрта, Джонатан Паркс Джордан, Мэтт Лутс Сюжет фильма «Спеши любить» По Лэндону Картеру сохнут все девочки школы. Насколько юноша хорош собой, настолько же сомнительны его душевные качества: он иронически относится к окружающим, не упуская случая жестоко поразвлечься. После очередной выходки Лэндону вменяют наказание — он должен играть в школьном спектакле. Во время репетиций он знакомится со скромной девушкой Джейми Салливан. Без ее помощи в подготовке к спектаклю ему не обойтись. Джейми соглашается помочь Лэндону при одном условии: ему нельзя в нее влюбляться. Он без колебаний дает обещание и со временем нарушает его. И тогда открывается страшная правда: у его подруги лейкемия. Интересные факты о фильме «Спеши любить»:
Фильм снят по мотивам романа Николаса Спаркса «Спеши любить», написанного в 1999 году. Прототипом главной героини, Джейми, является сестра писателя, умершая от рака. События в романе разворачиваются в 1958 году, однако создатели картины решили перенести действие в наше время. Съемки фильма заняли 39 дней даже при том, что Мэнди Мур на тот момент являлась несовершеннолетней, поэтому могла работать на болеее 10 часов в сутки. На роль Джейми проходила пробы актриса и певица Джессика Симпсон.
Трейлер фильма «Спеши любить»: https://www.youtube.com/watch?v=iVncYH4k340