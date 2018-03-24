Детство убийцы. Фильм недели: «Тебя никогда здесь не было»

В прокат вышел фильм, за который Хоакин Феникс получил приз за лучшую мужскую роль на Каннском кинофестивале.

Джо — агент ФБР в отставке, участник военных действий. Его профессиональный навык — выслеживать и убивать. Джо получил заказ вытащить дочку сенатора из борделя для несовершеннолетних. Когда девочка оказалась в руках Джо, по телевизору объявили о смерти сенатора.

Шотландский режиссер Линн Рэмси очень избирательно подходит к проектам. За 19 лет она сняла всего четыре полнометражных фильма, все они — о детстве и насилии. «Крысолов», дебютная картина Рэмси, рассказывает о том, как один мальчик во время случайно утопил другого. Успех пришел к Линн Рэмси с фильмом «Что-то не так с Кевином», где героиня Тильды Суинтон не может пережить тот факт, что ее сын вырос чудовищем. В новой картине детство выражено флэшбеками главного героя. Деспотичный отец и слабовольная мать воспитали совершенно безжалостного сына. Безжалостность стала его профессией, она же не дает ему шанса вступать в нормальные человеческие отношения с окружающими и создать семью.

Сценарии Линн Рэмси всегда больше показывают, чем разъясняют, даже если она берется за банальные киноштампы вроде «последнего дела киллера, изменившего все». В фильме заметно влияние «Таксиста» Скорсезе и «Драйва» Николаса Виндинг Рефна, для Рэмси очевидные цитаты — способ передать настроение. «Тебя никогда здесь не было» идет всего 80 минут, чем обескураживает зрителя, привыкшего к двухчасовому формату. В прошлом году фильм приехал на Каннский фестиваль какой-то недоделанный, без финальных титров. Однако и в прокат вышел с сырым монтажем и отрывистым повествованием.

Музыка играет огромную роль в фильме «Тебя никогда здесь не было». Саундтрек писал гитарист Radiohead Джонни Гринвуд , прочно зарекомендовавший себя в кино. В этом годуГринвуд получил номинацию на Оскар за музыку к «Призрачной нити» Пола Томаса Андерсона . Хоакин Феникс — звезда «Тебя никогда здесь не было» — играл сломленного ветерана войны у Андерсона в «Мастере». Во время съемок у Рэмси Феникс придумал наделить своего персонажа Джо большим животом и неопрятной бородой. Несмотря на грозный вид, Джо создает впечатление большого ребенка, который может навредить даже себе. Деструктивная роль принесла Хоакину Фениксу приз за главную мужскую роль на Каннском кинофестивале.

«Тебя никогда здесь не было» — редкий фильм в прокате. Он выглядит как книга, которую читаешь через одну страницу, оставляет много недосказанного, а потом бросает опустошенным. Отсутствие линейного повествования принесло картине золотую пальмовую ветвь за сценарий Каннского кинофестиваля.