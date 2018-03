Кино по субботам #167

Единственный фильм, который по-настоящему ждешь — это «Лучшие друзья» с великими Томми Вайсо и Грегом Систеро. А пока его нет, предлагаем коротать время с нашей подборкой. Глядишь, с ее помощью не только фильма, но и весны дождемся.

1. Самурай (Le samouraï), 1967

Можно ненавидеть Алена Делона , но к фильму «Самурай» практически невозможно относиться негативно. Вечная классика, которую давно разобрали и всячески изучили. Все сделано очень стильно и со вкусом, даже простая сцена, где персонаж Делона садится в машину, закуривает и едет дальше. Сама история повествует нам о непростых буднях наемного убийцы, которого преследуют полиция и бывшие заказчики. Но это не банальная история про убийцу или наемника — здесь нет ничего общего с «Перевозчиком» или «Профессионалом». Здесь все серьезно. Невероятно стильный, неспешный и медитативный фильм. Именно за это французский кинематограф и полюбили во всем мире.

2. Последняя война (To End All Wars), 2001

Красноречивый рассказ об ужасах войны и азиатского плена, основанный на автобиографии капитана Эрнеста Гордона «Through the Valley of the Kwai». Вторая мировая война. Шотландский полк оказывается в плену у японцев, в концлагере, расположенном в непроходимых джунглях Тайланда. Королевство хоть и сохраняло нейтралитет, но позволяло детям восходящего солнца хозяйничать у себя на взаимовыгодных условиях. Пленных в нечеловеческих обстоятельствах заставляют строить железную дорогу. Смерть в этом аду кажется счастьем — остальные сходят с ума. Голодным, изнывающим от жажды парням уже не до человечности, но у некоторых хватает сил не забыть о том, что такое братство. Кино получилось достаточно суровым и в то же время впечатляющим. Если все, что описал Гордон, не правда, то, по крайней мере, приближено к правде. И на этом фоне от красочного натурализма киноленты становится даже не по себе.

3. Лили была здесь (De kassière), 1989

Посмотри на название и отгадай, какая песня была саундтреком к этому фильму? Да-да, это тот самый фильм, кадры из которого мелькали в клипе на песню Кэнди Далфер Дейва Стюарта . Тот случай, когда про кино не помнят, а песню знают все. Фильм, что удивительно, голландский и даже пригоден к просмотру. Хотя жизни главной героини не позавидуешь. Она ждет ребенка от чернокожего летчика с американской военной базы. Через три недели они должны уехать в Америку, и завтра она должна сказать об этом своим родителям, недолюбивающим американцев. Но жениха убивают хулиганы-расисты, мать предлагает ей сделать аборт, все вокруг какое-то недружелюбное, и она уезжает. А потом беременная, без денег, жилья и с большим пистолетом ищет выход из лап одного коварного благодетеля. Иногда логику героини понять сложно, и нельзя сказать, что все остальное делает фильм выдающимся. В основном это музыка и атмосфера — вот две составляющие, которыми радует фильм.

4. Папаши без вредных привычек (On ne choisit pas sa famille), 2011

Однажды Кристиан Клавье решил снять одну легкую проходную комедию. В компаньоны он позвал своего старого друга — Жана Рено , которому пообещал, что это будет, как в «Васаби», только вместо Токио — Бангкок и мордобоя поменьше. Жан согласился, и именно так на свет появилась комедия про разность культур, благородное усыновление и бедных лесбиянок, которые вынуждены пойти на хитрость, дабы усыновить этого дитя. Идея неплохая, но, как может показаться, недобитая. Зато фильм никак не призывает к толерантности и не раздражает рассказами об однополых семьях. Обычная комедия положений, в которой полно дурки, за которую ответственен персонаж Клавье. Это же классическая и очень французская картина, поэтому здесь должно быть как можно больше комичных идиотов. Местами фильм выглядит как реклама Тайланда, но с «Тайским вояжем Степаныча» она и рядом не стоит.

5. Клык (Kynodontas), 2009

Фильм знаменитого своими скандально известными фильмами режиссера Йоргоса Лантимоса. Третий известный грек мирового кинематографа после Ангелопулоса и Касаветиса снимает фильмы не для всех, и некоторых творящееся на экране не очень-то и устраивает. Когда-то в нашей подборке мы рекомендовали (и ты наверняка смотрел) самый знаменитый фильм Лантимоса «Лобстер». Если ты его посмотрел и остался доволен увиденным, то «Клык» тебе понравится. А если у тебя осталось ощущение, будто в глаза и мозг детородных органов напихали, то лучше избежать просмотра сего «шедевра», поскольку «Клык» — еще более дремучий фильм. Хотя кадры с нагой грудью и лесбийским кунилингусом, где дамские сладкие места показаны крупным планом, могут порадовать твой привередливый эстетический вкус. А один фрагмент из фильма даже стал легендарным и разошелся резвой гифкой по сети. Тот самый, где батя приматывает скотчем кассету к руке и таким образом защищенно бьет дочь по голове. Это может показаться странным, но фильм дает весьма четкий ответ на вопрос, что такое воспитание. Да-да, артхаус на тему гребаных семейных ценностей, где главные герои, как Будда Гаутама, живут в собственном мини-мирке и не знают забот, отвечает на этот вопрос. И дело не в избиении кассетой.