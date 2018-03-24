«Поднять якоря!»

Жанр: мультфильм

Страна: Норвегия

Год: 2017

Режиссёры: Симен Альсвик, Уилл Ашурст

Сценаристы: Симен Альсвик, Карстен Фуллу

Премьера (Россия): 1 марта 2018 Сюжет фильма «Поднять якоря!» Небольшой спасательный катер по имени Элиас работает в бухте маленького городка и мечтает помогать другим. Однажды во время бури, услышав сигнал SOS, отважный герой приходит на помощь большому кораблю, следующему в международный порт. На утро кораблик становится для всех настоящим героем. Когда Элиаса зовут работать в тот самый крупный порт, он с радостью соглашается и оставляет свой дом и друзей ради новой должности. Однако, приступив к работе, герой понимает, что она гораздо сложнее и опаснее, чем он себе представлял, и на новом месте не так просто завести друзей. Вдобавок ко всему, любопытный катер узнает, что в городе орудует банда, незаконно добывающая драгоценный металл для контрабанды и не может оставить это без внимания. Интересные факты о фильме «Поднять якоря!»:

На создание картины было потрачено порядка 27 миллионов норвежских крон, это примерно 3,5 миллиона долларов; Для Уилла Ашурста картина является режиссерским дебютом в полнометражном кино; В основу сюжета ленты лег известный мультипликационный сериал «Малыш Элиас: Корабль-спасатель» (2005).

Трейлер фильма «Поднять якоря!»: https://www.youtube.com/watch?v=AZkPvQ5sMXw&vl=ru