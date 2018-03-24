Премьера на телеканале «МИР»: «Дурная слава» — фильм о непростой женской доле

Героиня многосерийного фильма «Дурная кровь» — это провинциалка и мечтательница, которая приезжает покорять столицу. Однако ее ждут разочарование и важный выбор — сохранить ли жизнь своему будущему ребенку. В воскресенье на телеканале «МИР» премьера фильма. В Москве мамам, которые попали в сложную ситуацию, уже много лет помогают волонтеры. Корреспондент «МИР 24» Ольга Жемчугова встретилась с реальными героинями.

Елена Медведева никогда не думала, что ее жизнь станет похожей на жестокий сценарий. Любимая работа, муж, долгожданный ребенок. Все изменилось в считанные месяцы. Супруг начал много пить и избивать Елену и сына.

«Я вообще никогда не подумала бы, что жизнь может обернуться так, что такая полная разруха со всех сторон», — говорит Елена.

Из квартиры в Самаре ей пришлось не уехать — буквально сбежать. Новый дом Елена и маленький Марк нашли в Подмосковье. Он так и называется «Теплый дом». Здесь находят временное пристанище мамы с детьми, которым больше некуда идти.

«Бывает рай на земле, когда после ужаса вдруг тишина, покой. Тебя никто не ругает, не бьет», — говорит Елена.

25-летняя Александра, кажется, только здесь почувствовала себя как дома. От нее самой когда-то отказались родители. Чтобы этого не произошло с новорожденным Артемом, Саше помогают психологи и такие же, как она, женщины. Волонтеры проекта признались, что идея создать такое место пришла, когда однажды в роддоме увидели детей-отказников.

«Довольно быстро выяснилось, что если маме помочь, то она, скорее всего, не откажется от ребенка», — говорит координатор проекта «Теплый дом» Лена Викторова.

Женщины живут здесь как одна большая семья. Помогают друг другу следить за детьми, обсуждают воспитание, делятся тем, что пришлось пережить. По кухне дежурят по очереди.

Пока «Теплый дом» может принять шесть женщин одновременно. Волонтеры планируют добавить еще десять мест. Сейчас здесь живут пять человек. Остаются примерно на полгода. Тем, кто готов уехать, всегда помогают — с поиском работы, жилья, оформлением документов.

В доме, каким бы теплым он ни был, никто надолго не задерживается. Одни находят родственников, другие снимают квартиру, а кто-то даже покупает ее на материнский капитал. Сюда приходят не жить, а получить веру в то, что даже в самой сложной жизненной ситуации есть выход.

Многосерийный фильм «Дурная кровь» смотрите на телеканале «МИР» в воскресенье с 10:15.

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