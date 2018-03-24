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Фильм Unsane снимали на iPhone 7. Очень зря
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Фильм Unsane снимали на iPhone 7. Очень зря 

iPhones.ru 39 минут назад
Фото: iPhones.ru
Очень зряСтивен Соденберг — один из известнейших режиссеров. Он любит экспериментировать с камерами, стилем съёмки и так далее.
Не так давно на экраны вышел фильм Unsane, снятый полностью на iPhone. Журналисты из The Verge винят iPhone 7 в плохом качестве картинки:
4K-камера iPhone не очень хорошо снимает в условиях низкой освещенности. Лица исчезают в размытиях, цвета стремятся к грязным желтовато-коричневым, а источники света сгорают в белых засветах.
Кавказские персонажи перекрываются пятнами и выглядят больными, чёрнокожие персонажи похожи, скорее, на тени, чем на людей.
Журналисты ужаснулись качеством изображения. А ведь это фильм, в котором все состоит в основном из диалогов. И сами персонажи должны быть хорошо и правильно видны.
Из-за iPhone визуальные детали и глубина теряются в каждом помещении. Даже при хорошем освещении.
Но не один смартфон Apple в этом виноват. The Verge сами по себе не оценили фильм из-за недостаточной проработки персонажей и слабого сценария.
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