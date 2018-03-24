Жанр: музыкальный, драма
Год: 2013
Страна: США Режиссер: Дэмьен Шазелл
Сценарий: Дэмьен Шазелл
Оператор: Шэрон Мейр
Кто снимался в фильме «Одержимость»: Майлз Теллер, Дж. К. Симмонс, Пол Райзер, Мелисса Бенойст, Остин Стоуэлл, Нат Лэнг, Крис Малки, Дэймон Гаптон, Сюанн Споук, Макс Кэш Сюжет фильма «Одержимость» Эндрю мечтает стать великим музыкантом, барабанщиком. Казалось бы, вот-вот его мечта осуществится. Юношу замечает настоящий гений, дирижер лучшего в стране оркестра. Желание Эндрю добиться успеха быстро становится одержимостью, а безжалостный наставник продолжает требовать от него невозможного. Сможет ли юноша достичь этой планки? Интересные факты о фильме «Одержимость»:
Фильм был снят за 24 дня. Отчасти его можно считать автобиографическим для Дэмьена Шазелла. В интервью он рассказывал, что в старшей школе был участником оркестра и очень боялся своего преподавателя. Майлз Теллер, исполнивший главную роль, играет на ударных инструментах с 15 лет. И несмотря на это он брал брал дополнительные уроки: занимался три дня в неделю по четыре часа, чтобы подготовиться к съемкам фильма. Во время съемок сцен интенсивных репетиций режиссер специально не останавливал процесс, чтобы Майлз Теллер барабанил до изнеможения. В процессе съемок он стер ладони до кровавых мозолей. В результате палочки, которыми он играл, и сама барабанная установка были закапаны кровью. Дэмиену Шазеллу долго не удавалось заинтересовать своим проектом продюсеров. Тогда он решил сделать из материала короткометражку, и полученную картину представил на суд публики на кинофестивале «Сандэнс» в 2013 году. Вскоре после успешного выступления на фестивале Шазелл нашел необходимую сумму на то, чтобы доработать полнометражную версию и выпустить ее в прокат.
Трейлер фильма «Одержимость»: https://www.youtube.com/watch?v=Q9PxDPOo1jw