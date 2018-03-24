«Бешеный Бык»

Жанр: драма, биография, спорт

Год: 1980

Оператор: Майкл Чэпмен

Мартин Скорсезе считает, что Роберт де Ниро спас ему жизнь, и это связано непосредственно с фильмом «Бешеный бык». В 1978 году Скорсезе едва не умер от передозировки кокаина. Де Ниро навещал его в госпитале и предложил ему снять картину о боксере. Режиссер поначалу отказался, но актер сумел его переубедить. Во время съемок Роберт де Ниро случайно сломал ребро Джо Пеши. Специально для съемок Роберт де Ниро поправился почти на 30 кг. Де Ниро познакомился с Джейком ЛаМотта, роль которого он играл. Между мужчинами установились дружеские отношения, они активно общались весь период съемок. Бывший боксер высоко оценил боксерские таланты актера, который во время подготовки к роли даже выиграл два из трех настоящих боксерских поединка в Бостоне, и даже предложил свои услуги в качестве тренера и менеджере, если тот надумал бы переквалифицироваться. Кстати, после премьеры ЛаМотта сказал, что лишь сейчас понял, каким ужасным человеком был.

Трейлер фильма «Бешеный Бык»: https://www.youtube.com/watch?v=vqLoE_GDarY