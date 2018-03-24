Жанр: драма, биография, спорт
Год: 1980
Страна: США Режиссер: Мартин Скорсезе
Сценарий: Джозеф Картер, Питер Сэвадж, Пол Шредер
Оператор: Майкл Чэпмен
Кто снимался в фильме «Бешеный Бык»: Роберт Де Ниро, Кэти Мориарти, Джо Пеши, Фрэнк Винсент, Николас Коласанто, Тереса Сальдана, Марио Галло, Фрэнк Адонис, Джозеф Боно, Фрэнк Топхэм Сюжет фильма «Бешеный Бык» Непобедимого боксера Джейка ЛаМотта прозвали Бронкским Быком — за ярость и страсть к победе. «Топливом», на котором побеждает Джейк, являются его психологические и сексуальные проблемы, которые он сублимирует на ринге. Но агрессия имеет обыкновение лишь усиливаться, вот и ЛаМотта все легче впадает в ярость и не контролирует свою силу. И теперь угроза нависает над его семьей. Интересные факты о фильме «Бешеный Бык»:
Мартин Скорсезе считает, что Роберт де Ниро спас ему жизнь, и это связано непосредственно с фильмом «Бешеный бык». В 1978 году Скорсезе едва не умер от передозировки кокаина. Де Ниро навещал его в госпитале и предложил ему снять картину о боксере. Режиссер поначалу отказался, но актер сумел его переубедить. Во время съемок Роберт де Ниро случайно сломал ребро Джо Пеши. Специально для съемок Роберт де Ниро поправился почти на 30 кг. Де Ниро познакомился с Джейком ЛаМотта, роль которого он играл. Между мужчинами установились дружеские отношения, они активно общались весь период съемок. Бывший боксер высоко оценил боксерские таланты актера, который во время подготовки к роли даже выиграл два из трех настоящих боксерских поединка в Бостоне, и даже предложил свои услуги в качестве тренера и менеджере, если тот надумал бы переквалифицироваться. Кстати, после премьеры ЛаМотта сказал, что лишь сейчас понял, каким ужасным человеком был.
Трейлер фильма «Бешеный Бык»: https://www.youtube.com/watch?v=vqLoE_GDarY