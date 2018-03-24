«Все деньги мира»

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив, биография

Страна: США Год: 2017

Сценарист: Дэвид Скарпа, Джон Пирсон

Премьера (Россия): 22 февраля 2018 Сюжет фильма «Все деньги мира» Лето 1973 года, неизвестные похитили внука богатейшего человека мира — Жана Пола Гетти. Преступники назначили за парня огромный выкуп. У родителей таких денег нет, они обратились за помощью к деду. Нефтяной магнат подумал, что подросток сам инсценировал похищение и ко всеобщему удивлению отказался, чем привел в отчаяние мать мальчика. Похитители узнав о решении Гетти, прислали ему отрезанное ухо внука и установили десятидневный срок, за который хотели получить деньги, в противном случае они обещали изувечить ребенка сильнее. В осложнившейся ситуации на помощь матери пришел сотрудник службы безопасности миллиардера. Интересные факты о фильме «Все деньги мира»:

Роль матери подростка предлагали Анджелине Джоли , но она отказалась. Также на роль приглашали Натали Портман , которая не смогла принять участие в проекте из-за беременности. После съемок картины Марк Уолберг готовился к участию в другом проекте и похудел на 14 кг, поэтому когда его срочно вызвали на пересъемки, все костюмы пришлось подгонять по размеру. День начала съемок — 5 июня совпал с днем рождения Марка Уолберга. Кристофер Пламмер изначально был одним из претендентов на роль Пола Гетти , он выучил роль меньше чем за две недели и успел подготовиться к съемкам. Из-за решения заменить Кевина Спейси на Кристофера Пламмера всего за месяц до выхода картины в прокат, пришлось заново снимать 22 сцены. На это ушло 8 дней и 10 млн долларов.

Трейлер фильма «Все деньги мира»: https://www.youtube.com/watch?v=RXJvgeD59Pc Кадры из фильма «Все деньги мира»:

Кадр из фильма «Все деньги мира»

Кадр из фильма «Все деньги мира»

Кадр из фильма «Все деньги мира»

Кадр из фильма «Все деньги мира»

Кадр из фильма «Все деньги мира»