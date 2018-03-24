Ещё
«Все деньги мира»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Все деньги мира» 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Жанр: триллер, драма, криминал, детектив, биография
Страна: США  Год: 2017
Режиссёр: Ридли Скотт
Продюсеры: Крис Кларк, Квентин Кертис, Дэн Фридкин
Сценарист: Дэвид Скарпа, Джон Пирсон
Кто снимался в фильме «Все деньги мира»: Мишель Уильямс, Кристофер Пламмер, Марк Уолберг, Ромен Дюрис, Тимоти Хаттон, Чарли Пламмер, Чарли Шотуэлл, Эндрю Бакан, Марко Леонарди, Джузеппе Бонифати
Премьера (Россия): 22 февраля 2018 Сюжет фильма «Все деньги мира» Лето 1973 года, неизвестные похитили внука богатейшего человека мира — Жана Пола Гетти. Преступники назначили за парня огромный выкуп. У родителей таких денег нет, они обратились за помощью к деду. Нефтяной магнат подумал, что подросток сам инсценировал похищение и ко всеобщему удивлению отказался, чем привел в отчаяние мать мальчика. Похитители узнав о решении Гетти, прислали ему отрезанное ухо внука и установили десятидневный срок, за который хотели получить деньги, в противном случае они обещали изувечить ребенка сильнее. В осложнившейся ситуации на помощь матери пришел сотрудник службы безопасности миллиардера. Интересные факты о фильме «Все деньги мира»:
Роль матери подростка предлагали Анджелине Джоли, но она отказалась. Также на роль приглашали Натали Портман, которая не смогла принять участие в проекте из-за беременности. После съемок картины Марк Уолберг готовился к участию в другом проекте и похудел на 14 кг, поэтому когда его срочно вызвали на пересъемки, все костюмы пришлось подгонять по размеру. День начала съемок — 5 июня совпал с днем рождения Марка Уолберга. Кристофер Пламмер изначально был одним из претендентов на роль Пола Гетти, он выучил роль меньше чем за две недели и успел подготовиться к съемкам. Из-за решения заменить Кевина Спейси на Кристофера Пламмера всего за месяц до выхода картины в прокат, пришлось заново снимать 22 сцены. На это ушло 8 дней и 10 млн долларов.
Трейлер фильма «Все деньги мира»: https://www.youtube.com/watch?v=RXJvgeD59Pc Кадры из фильма «Все деньги мира»:
Кадр из фильма «Все деньги мира»
Кадр из фильма «Все деньги мира»
Кадр из фильма «Все деньги мира»
Кадр из фильма «Все деньги мира»
Кадр из фильма «Все деньги мира»
Teleprogramma.pro: последние новости
«Бешеный Бык» «Одержимость» «Поднять якоря!»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых9
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Как снимался сериал «Золотая орда»32
Бузова анонсировала «сериал» о своей жизни92
Видео
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
01:46
В «Пусть говорят» сенсационная замена ведущего
ТВ
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
ТВ
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение