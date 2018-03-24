«Копия верна»

Жанр: драма

Год: 2009

Страна: Франция, Италия, Бельгия, Иран

Сценарий: Каролин Эльяшефф, Аббас Киаростами

Оператор: Лука Бигацци

Джанна Джакетти, Адриан Мур, Анджело Барбагалло, Андреа Лауренци, Кто снимался в фильме «Копия верна»: Жюльет Бинош, Уильям Шимелл, Жан-Клод Карьер, Агата Натансон Филиппо Трояно , Мануэла Балсинелли Сюжет фильма «Копия верна» Обворожительная в своей естественности француженка, хозяйка антикварного магазина в Тоскане (Жюльет Бинош), приходит на презентацию итальянского перевода книги «Копия верна» английского культуролога (Уильям Шиммель) и получает его автограф. Он случайно заходит в ее антикварный магазин. Они разговаривают. Разговаривают по дороге в старинный городок неподалеку от Тосканы. Разговаривают, гуляя по его мощеным улочкам, в местной галерее, в кафе, на площади перед собором, где идет венчание, в маленьком гостиничном номере под крышей. О чем? О живописи, подлинниках и копиях, о жизни, о любви. Пожилая хозяйка кафе принимает их за супружескую пару и словно подталкивает обоих примерить роли супругов, у которых за пятнадцать лет совместной жизни накопилось немало невысказанных обид. Нечаянная игра разворачивается на «сценической» площадке старинного городка, где случайные прохожие становятся их партнерами. В какой-то момент грань между реальным и возможным начинает стираться: герои живут подлинными эмоциями и переживаниями. Интересные факты о фильме «Копия верна»:

В фильме герои разговаривают на трех языках, легко переходя с английского на французский, с французского на итальянский. Режиссер использует существующий в европейском сознании стереотип: в супружеской паре муж ‒ немногословный и сдержанный англичанин, а жена ‒ эмоциональная, непредсказуемая в своих поступках француженка. Вслед за Шекспиром режиссер избирает местом действия и развития любовной драмы Италию. Награды и номинации:

Лучшая женская роль (Жюльет Бинош), Каннский фестиваль, 2010 Номинация «Золотая пальмовая ветвь» за лучшую режиссуру (Аббас Киаростами), Каннский фестиваль, 2010. Победитель: «Золотой колос» за лучший фильм (Аббас Киаростами), МКФ в Чикаго, 2010

Трейлер фильма «Копия верна»: https://www.youtube.com/watch?v=jEndU5gZ0u0