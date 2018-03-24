Как молоды вы были: красавцы-артисты, которых не пощадило время

Подтянутый, гладко выбритый (почти всегда), с волосами, уложенными на пробор, мужчина — таким зрители помнят капитана Ларина в сериале «Улицы разбитых фонарей». За 20 лет, прошедших с момента выхода первой серии, в жизни Нилова изменилось многое — в том числе и внешность. В студии ток-шоу Юлии Меньшовой Алексей предстал побритым налысо, набравшим вес, с седой растительностью на лице — бороду артисту пришлось отпустить ради съемок в сериале «Высокие ставки». К переменам в облике — незапланированных и по сценарию — Нилов относится по-мужски спокойно: «Внешность — абсолютна ерунда, которая меняется так или иначе».

Фото: кадр из сериала «Улицы разбитых фонарей» (с 1998)/instagram.com/naedine_so_vsemi_official

Факундо Арана

Зрители влюбились в темпераментного аргентинца после главной роли в сериале «Дикий ангел», где Факундо снялся с Натальей Орейро . Своей следующей работой — «Яго, темная страсть» — Арана лишь продолжил завоевывать и разбивать сердца. Спустя годы к небрежной прическе и легкой щетине добавились глубокие морщины — Факундо выглядит на 50 с неопределенным «хвостиком», хотя ему только исполнится 46 лет. Впрочем, таким его и полюбила супруга, модель Мария Сусини, с которой актер воспитывает троих детей — дочь Индию и двойняшек Моро и Яко.

Фото: кадр из сериала «Яго, темная страсть» (с 2001)/instagram.com/facundoaranatagle

Артист, исполняющий песни о «девушках, как звездах» и сам был звездой — в 90-х и 00-х его хиты знали, слушали, любили. «Мальчик-бродяга» исчез со сцены, не успев получить всю возможную славу. Завершение карьеры Губин объясняет проблемами со здоровьем: Андрей страдал левосторонней прозопалгией — нервным заболеванием, из-за которого поражена часть лица. Лечение стоило немалых денег, недуг остался в прошлом, но певец по-прежнему избегает повышенного внимания к собственной персоне.

Фото: кадр из клипа/ кадр из ток-шоу «Прямой эфир»

Жизнь смеющегося и дурачащегося на экране актера мало похожа на комедию: Джим пережил смерть возлюбленной и так и не оконченные судебные тяжбы с ее близкими — за время судов комик постарел, перестал ухаживать за собой, а на фото стал улыбаться подчеркнуто искусственно. Морщины и усталость за густой бородой спрятать не удалось — новый облик лишь добавлял несколько лет. От бороды Джим избавился, но свежий внешний вид вернуть не удалось: поклонники то и дело сравнивают Керри с ровесником Брэдом Питтом , и сравнения эти явно не в пользу первого.

Фото: кадр из фильма «Шоу Трумана» (1998)/twitter.com/jimcarrey

На присвоенный статус секс-символа Дмитрий реагирует с иронией: «Это не моя затея и придумка — стать секс-символом. Сам я ничего не делал и не собираюсь делать для того, чтобы меня считали секс-символом или мачо. Напротив!» — говорил актер в одном из интервью. Такое «напротив» произошло летом прошлого года: Певцов с женой Ольгой Дроздовой пришли в гости к Ивану Урганту . Но зрители обсуждали не семейную идиллию, а осунувшегося и резко постаревшего артиста. Но, главное, Дмитрий все еще молод душой — чтобы убедиться в этом, достаточно заглянуть в микроблог артиста и улыбнуться его искренним видеороликам.

Фото: кадр из сериала «Бандитский Петербург — 2 (2000)/instagram.com/smak_1tv Мэттью Перри

От Чендлера из „Друзей“ почти не сталось и следа — лишь характерная улыбка-ухмылка напоминает зрителям о главном герое любимого сериала. 48-летний Мэттью перестал следить за собой, что не мешает ему крутить романы — не так давно мужчина, прогуливающийся по улицам Нью-Йорка с загадочной блондинкой, попал в объектив папарацци. А вот создатели сериала „Клан Кеннеди“, где снимается Перри, обрюзгшим внешним видом мужчины недовольны: по данным инсайдеров, актер „выпал“ из образа своего героя — пришлось накладывать сложный грим и корректировать лицо с помощью графики.

Фото: кадр из сериала „Друзья“ (с 1994)/Globallook

Звезда „Бандитского Петербурга“ редко выходит в свет, предпочитая рассказывать о своих буднях с помощью соцсетей. Потому каждое появление Домогарова на публике обсуждается довольно бурно. В начале года на юбилее Ольги Кабо артист встретился с Катей Лель — певица тут же опубликовала совместный снимок. Реакция поклонников, не узнавших любимого артиста, не заставила себя ждать: „К сожалению Домогарова не узнала“, „Немного постарел Домогаров, а молодой был такой симпатяга“, „Ой…его не узнать. Что с ним?“. Пришлось блондинке вставать на защиту друга и коллеги, призывая прекратить обсуждения. О переменах во внешности Александра и правда скоро забыли — особенно, когда мужчина заявил, что его сняли со всех спектаклей.

Фото: кадр из фильма „Я — кукла“ (2001)/instagram.com/katyalelofficial