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«Д’Артаньян и три мушкетера»: страсти французского двора
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«Д’Артаньян и три мушкетера»: страсти французского двора 

Мир24 25 минут назад
Самый знаменитый советский мюзикл о приключениях мушкетеров до сих пор не теряет популярности среди зрителей. Съемки «Д’Артаньян и три мушкетера» были большим приключением. Знаменитую троицу постоянно осаждали толпы назойливых поклонниц, а трюки, которые, к слову, актеры выполняли сами, чуть не стоили им здоровья и даже жизни. Как в Одессе и Львове удалось воссоздать атмосферу Франции 17-го века? Из-за чего Алиса Фрейндлих повздорила с оператором? И почему образ Миледи получился настолько эротическим? Расскажем в программе «Наше кино. История большой любви» 25 марта в 9:30 на телеканале «МИР».
Секретами создания картины поделятся непосредственные участники съемки: режиссер фильма Георгий Юнгвальд-Хилькевич, композитор Максим Дунаевский, оператор Александр Полынников, артисты Михаил Боярский, Владимир Смирнитский, Елена Цыплакова и дочь актрисы Маргариты Тереховой.
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