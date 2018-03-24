Джон Бойега вложил в «Тихоокеанский рубеж 2» часть своего гонорара от «Звёздных войн»

Актёр выбрал картину из-за любви к научной фантастике.

В интервью The Hollywood Reporter актёр Джон Бойега рассказал, почему присоединился к производству сиквела «Тихоокеанского рубежа» и поделился деталями рабочего процесса. Он не только сыграл главную роль, но и выступил сопродюсером картины.

Бойега объяснил, что после съёмок «Звёздных войн» инвестировал заработанные деньги в свою продюсерскую компанию UpperRoom Productions. Вместе с коллегами они нашли проект, в который захотели бы погрузиться с головой. Такой картиной оказался сиквел «Тихоокеанского рубежа». Актёр объяснил, что любит научную фантастику, поэтому изначально искал фильм в этом жанре.

Во втором «Тихоокеанском рубеже» Бойега сыграл сына маршала Стэкера Пентекоста ( Идрис Эльба ) из первого фильма. Эльба, как и Бойега, родился в Великобритании. Старший коллега стал, своего рода, примером для Бойеги и подогрел его интерес к франшизе про огромных роботов.

По словам исполнителя главной роли, работа над сиквелом «Тихоокеанского рубежа» была в некотором роде уникальной. Несмотря на футуристический сеттинг картины, в которой большинство декораций и спецэффектов создаются посредством компьютерной графики, на съёмочной площадке использовалось множество реальных объектов и элементов реквизита.

Постановщик фильма Стивен Денайт заявил, что у съёмочной команды и руководства есть план на развитие франшизы «Тихоокеанского рубежа». Авторы уже обсуждали возможные спиноффы в другие областях медиа — это могут быть комиксы и анимационные картины.

Между событиями первой и второй частей фильма прошло больше десяти лет, о которых фанатам известно довольно мало. По словам Денайта, который также написал сценарий сиквела, отчасти это обусловлено тем, что человечеству понадобилось время, чтобы восстановиться от первого нашествия кайдзю. С другой стороны, это оставляет простор для дальнейшего расширения вселенной.

«Тихоокеанский рубеж 2» стартовал в американском прокате 23 марта. Аналитики предполагают, в дебютный уик-энд картина соберёт меньше первой части. Авторы фильма рассчитывают на успех в зарубежном прокате. Оригинал вышел в 2013 году и заработал 411 миллионов долларов, из которых на США пришлось только 100 миллионов.

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