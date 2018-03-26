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Лидером российского кинопроката стал «Тихоокеанский рубеж-2»
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Лидером российского кинопроката стал «Тихоокеанский рубеж-2» 

Мир24 1 час назад
Фото: DTF.RU
Вторая часть фантастического боевика «Тихоокеанский рубеж» стала лидером российского кинопроката по итогам минувших выходных. Лента собрала 392,9 млн рублей, сообщает портал kinobusiness.com.
Действие происходит в 2035 году, земляне вновь сражаются с монстрами, планирующими захватить планету. В главных ролях снялись Джон Бойега, известный по киносаге «Звездные войны», и Скотт Иствуд.
Второе место занял мультфильм «Кролик Питер» — у него 242,4 млн Замыкает тройку лидеров перезапуск франшизы о Ларе Крофт — 80,9 млн за четыре дня.
Отметим, что российские фильмы также собирают неплохую кассу — комедия «Я худею» уже добралась до цифры в 600 млн, а спортивная мелодрама «Лед» перевалила за миллиард рублей.
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