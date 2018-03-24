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В Мексике покажут ремейк комедии «Горько!»
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В Мексике покажут ремейк комедии «Горько!» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Горько"
Этот фильм стал первой официальной адаптацией российской картины за рубежом. Мексиканскую версию фильма "Горько" режиссера Жоры Крыжовникова назвали "Пока свадьба не разлучит нас" (Hasta que la boda nos separe). Сюжет повторяет оригинальный фильм и повествует о молодой паре, которая собирается праздновать сразу две свадьбы в один день. Режиссером адаптации стал Сантьяго Лимон, участник кинофестивалей в Лас-Вегасе и Чикаго.
Кинокомпании Bazelevs и Lunapark договорились с мексиканским студиями Itaka Films и Lemon Films о ремейке "Горько!" еще в 2016 году.
В широкий прокат картина выйдет в Латинской Америке 29 марта 2018.
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