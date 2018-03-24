Какой сериал самый дорогой в истории

"Компания предложила $250 млн только за права, производство двух сезонов и маркетинг, могут увеличить затраты до $500 млн", — сообщает агентство Reuters. Компания Amazon Studio может вложить до $500 млн в создание первых двух сезонов сериала по "Властелину колец" Толкина. Если ожидания оправдаются, этот сериал станет самым дорогим в истории кино.

К слову сказать, расходы на кинотрилогию режиссера Питера Джексона были почти вдвое меньше — $281 млн без учета инфляции и затрат на маркетинг.

О том, что Amazon Studio собирается снять приквел к трилогии "Властелина колец", стало известно в ноябре прошлого года. Сюжет сериала развернется до событий "Властелина колец", то есть еще раньше, чем "Братство Кольца".