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Какой сериал самый дорогой в истории
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Какой сериал самый дорогой в истории 

Рамблер 1 час назад
Фото: Кадр из фильма "Властелин колец: Братство Кольца"
Компания Amazon Studio может вложить до $500 млн в создание первых двух сезонов сериала по "Властелину колец" Толкина. Если ожидания оправдаются, этот сериал станет самым дорогим в истории кино.
"Компания предложила $250 млн только за права, производство двух сезонов и маркетинг, могут увеличить затраты до $500 млн", — сообщает агентство Reuters.
К слову сказать, расходы на кинотрилогию режиссера Питера Джексона были почти вдвое меньше — $281 млн без учета инфляции и затрат на маркетинг.
О том, что Amazon Studio собирается снять приквел к трилогии "Властелина колец", стало известно в ноябре прошлого года. Сюжет сериала развернется до событий "Властелина колец", то есть еще раньше, чем "Братство Кольца".
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