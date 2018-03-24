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Сценарий комедии «Каникулы президента» согласовывали с администрацией президента
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Сценарий комедии «Каникулы президента» согласовывали с администрацией президента 

Говорит Москва 1 час назад
Картина «Каникулы президента» повествует об отдыхе главы государства в Крыму. По словам Грачёва, сценарий комедии обсуждали с администрацией президента.
«Не знаю, насколько там включалась цензурная рука. Не знаю, насколько изменился сценарий. То, что они обсуждали [сценарий] — да. Они же, в том числе, обсуждали [сценарий] с той точки зрения, что можно добавить. Я так думаю, в администрации хорошо понимают, с какой стороны можно показать образ президента, на какие моменты можно обратить внимание, над чем можно посмеяться».
Фильм «Каникулы президента» выходит в прокат 29 марта. Режиссёром картины стал Илья Шерстобитов.
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