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Дакота Джонсон и Зази Битц примут участие в триллере Annapurna Pictures
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Дакота Джонсон и Зази Битц примут участие в триллере Annapurna Pictures 

Popcake.tv 1 час назад
Фото: Popcake.tv
Кинокомпания Annapurna сейчас ведет переговоры с Дакотой Джонсон, Зази Битцем и Эрми Хаммер по поводу съемок в новом фильме. Название новой картины пока держат в секрете, об этом сообщило американское издание Screen. Сюжет фильма весьма необычен: простой бармен из Нового Орлеана находит оставленный посетителем телефон, после чего в его жизни происходят странности.
Фильм будет рассказывать историю бармена из Нового Орлеана чья привычная жизнь начинает разрушаться после череды тревожных и необъяснимых событий.
Премьера триллера запланирована на марта этого года. Режиссером фильма выступит Бабак Анвари, который до этого работал над фильмом «В тени».
Пока неизвестно, какая роль достанется актрисе «Пятьдесят оттенков серого» и звезде фильма «Атланта». ;;
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