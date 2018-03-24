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Шон Пенн больше не хочет играть в кино
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Шон Пенн больше не хочет играть в кино 

Рамблер 34 минуты назад
Фото: depositphotos.com
Актер хочет стать писателем. Двукратный обладатель премии "Оскар" Шон Пенн больше не получает удовольствие от игры в кино. Об этом актер рассказал в эфире программы CBS Sunday Morning:
"Возможно, мне бы хотелось делать что-то более интеллектуальное. Я больше не люблю играть".
Кроме того, Пенн поделился со зрителями тем, что с удовольствием пишет книги. Так, недавно у него вышел дебютный роман "Боб Хани, который просто делает всякое". Это история о мужчине средних лет, который проживает в Калифорнии и занимается поставками пиротехники и убийствами по найму для секретной правительственной организации.
Возможно, последим проектом известного актера станет фильм "Профессор безумец" режиссера Фарада Сафиниа, который выйдет в прокат 11 октября 2018 года.
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