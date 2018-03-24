Звезда «Теории Большого взрыва» Джим Парсонс отмечает 45-летие 

Американский актёр Джим Парсонс отмечает 45-летие. Стать артистом он решил ещё в младших классах школы. В Университете города Сан-Диего будущий комедиант оказался одним из семи молодых актёров, принятых на специальную программу по классическому театральному искусству. Парсонс сыграл в фильмах «Страна садов», «Великое новое чудо», «10 шагов к успеху», «Школа негодяев» и «Садовник Эдема», однако эти киноработы не принесли ему всемирной славы. Настоящим прорывом для артиста стала роль Шелдона Купера в сериале «Теория Большого взрыва». За неё он был удостоен множества наград, включая четыре премии «Эмми» в категории «Лучший актёр в комедийном сериале» и премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в сериале. Кинозвезда в кадре и жизни — в фотогалерее RT.