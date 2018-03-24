Жанр: боевик, триллер, детектив, приключения
Страна: США Год: 1959
Режиссёр: Альфред Хичкок
Продюсеры: Херберт Коулмэн, Альфред Хичкок
Сценарист: Эрнест Леман
Кто снимался в фильме «На север через северо-запад»: Кэри Грант, Ева Мари Сэйнт, Джеймс Мейсон, Джесси Ройс Лэндис, Лео Г. Кэррол, Жозефин Хатчинсон, Филип Обер, Мартин Ландау, Адам Уильямс, Эдвард Платт Сюжет фильма «На север через северо-запад» Роджер Торнхилл — преуспевающий рекламный агент, которого случайно принимают за агента разведки по имени Джордж Кэллан. В самый обычный день после обеда с коллегами героя схватили незнакомые люди, посадили в машину и привезли к некоему мистеру Таунсенду, который не поверил в объяснения Роджера о том, что его просто перепутали с кем-то другим. Героя считают очень хитрым и изворотливым разведчиком, готовым пойти на все, лишь бы не рассекретить свою личность. Когда его жизнь оказывается под угрозой, мужчине остается только одно — попытаться сбежать. Скрыться от преследователей в вагоне-ресторане ему помогает милая незнакомка по имени Ив. Интересные факты о фильме «На север через северо-запад»:
Первоначально главную мужскую роль в картине должен был исполнить Джеймс Стюарт, но Хичкок, недовольный игрой актера в «Головокружении», заменил его на Кэри Гранта. У режиссера в картине есть камео — мужчина, пытающийся залезть в автобус в начале ленты. Сначала Кэри Грант отказался от роли, так как на момент съемок ему было 55 лет, намного больше, чем его герою. Заключительная сцена фильма должна была сниматься на Монументе Рашмор, но режиссеру этого не позволили, чтобы не навредить памятнику культуры. Создателям пришлось воссоздать точную копию монумента на студии. По сюжету картины герои попадают в Южную Дакоту, режиссер не захотел тратить деньги на поездку, и для воссоздания лесистой местности на одном из участков студии высадили около ста сосен.
Трейлер фильма «На север через северо-запад»: https://www.youtube.com/watch?v=7V1ZDUrf6eI