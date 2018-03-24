Ник Робинсон: о зоне комфорта, жестокости и соцсетях

Вероятнее всего, имя Ника Робинсона еще тебе незнакомо, хотя его работа над «Королями лета» очаровала тысячи подростков по всему миру. Новый фильм «С любовью, Саймон» рассказывает о школьнике, влюбившемся в своего одноклассника, и которого впоследствии начинают шантажировать. По оценкам критиков, драма получит немало наград в конце года.

Фильм основан на популярном романе Бекки Альерталли, высмеивающим современные порядки и жестокость молодых людей. Его нельзя отнести к арт-хаусу, и впервые подростковая гей-драма будет выпущена крупной киностудией. Решение о прокате в России пока не озвучивается, но мы надеемся, что этот фильм будет допущен к показу так же, как «Зови меня своим именем». На прошлой неделе состоялась премьера фильма в США, а на этой — самому Нику исполнилось 23 года — поэтому мы решили узнать о нем больше.

О себе:

Ему было всего 9 лет, когда родители отвели его в Бродвейский детский театр. В 11 Ник дебютировал как театральный актер, выступив в адаптации «Рождественской песни» Чарльза Диккенса. Он настолько впечатлил зрителей своей игрой, что руководители настояли на том, чтобы родители связались с менеджерами в Голливуде и нашли для него подходящее агентство. Его первой успешной ролью можно считать главную роль в диснеевском фильме «Заклятые друзья». В нем Ник сыграл вместе с Беллой Торн и Зендайей. Спустя пару лет его выбрали на главную роль в фильме «Короли лета», а в 2013 он получил главную роль в «Мире Юрского периода».

— Опиши себя в шести словах. — Спотыкаясь, иду своей лучшей походкой вперёд.

Ник описывает себя как «управляемый хаос». Он уделяет большое внимание балансу в своей жизни, учась созидать и вести себя безмятежно. В его комнате может быть бардак, но остальная часть квартиры — идеально чиста. Сейчас Ник, предположительно, встречается с актрисой Хлоей Грейс Моретц, хотя доказательств этого есть немного. Он не любит выносить личную жизнь напоказ:

Прямо сейчас моя личная жизнь не существует. Я много работал, и у меня не было возможности повстречать новых людей в Лос-Анджелесе. Была одна девчонка в Сиэтле, в которую я был влюблен, но на данный момент мы просто друзья.

Несмотря на то, что у него загруженный съемочный график, он хочет быть обычным студентом. Поэтому и подал документы в несколько учебных заведений ради дистанционного обучения.

О съемках:

Попадать на съемочную площадку — словно отправляться в летний лагерь.

По словам Ника, найти общий контакт с другими участниками фильма очень легко, и вы быстро становитесь командой, работающей над общим делом. Порой это занимает больше, чем обычный рабочий день, особенно если искать удивительный и захватывающий кадр. Он знает, в чем секрет успеха его персонажа в новом фильме:

Саймон сдержан и закрыт, потому что боится, что люди узнают его секрет. Он постоянно беспокоится о своем состоянии и пытается подстроиться под окружающих, чтобы строить прочные дружеские отношения. К счастью, его дружба — это костыль, на который можно опереться. Если бы этих людей рядом не было — Саймон был бы настоящей невидимкой с опущенной головой.

Сам Ник разделяет его взгляды на жизнь и также пытается найти уверенность в себе, укрепляя связи с близкими.

Когда мы боремся с чем-то, мы отталкиваем людей, которые ближе всего.

О зоне комфорта:

Робинсон не думает, что роль гея может играть только гей. Актер должен уметь играть любую роль, даже если она находится за пределами зоны комфорта или у него нет в этом опыта.

Игра — это как хождение в чужой обуви без плохих последствий.

Ник также напоминает и о том, что мы не можем понять ориентацию человека в любом другом гетеро-фильме, потому что персонажи не отражают самого актера. Он уже готов к популярности: еще до премьеры фильма Ник встречал посты в соцсетях с фотографиями со съемок, а также веселые гифки с своим участием. Сам он не использует соцсети после работы над «Миром Юрского периода», потому что не хочет притворяться кем-то ненастоящим, как это принято сейчас.

О мире:

Медиа — дикий, дикий запад, и я бы предпочел остаться в стороне от битвы как можно дольше.

После стрельбы в Паркленде ему было крайне тяжело заходить в интернет:

Ты видишь одни и те же посты, наполненные болью и жалобами, мысли и молитвы, но ничего не можешь поделать.

История повторилась во Флориде, а на этой неделе произошло несколько инцидентов с подрывником в Остине. Ник серьезно обеспокоен нынешним законодательством и выступает против вооружения учителей для защиты от учеников. Он восхищается публичными фигурами, открыто рассказывающими о давлении, которое переживают из-за социальных сетей, и важности психического здоровья.

Я думаю, что в подрастающем поколении огромный потенциал. Все заключается в том, сможем ли мы действительно изменить что-то важное.