Ничего не закончено, тупая стерва, все только начинается

«Три билборда на границе Эббинга Миссури» от режиссера Мартина МакДона— фильм, про который говорили «такой никогда не возьмет наград». В кинотеатрах России шел совсем небольшим прокатом, а в моем городе его и вовсе не пустили на большой экран.

Сейчас он является победителем премии Британской киноакадемии 2018 в пяти! номинациях. И это: Лучший фильм, Лучший британский фильм года, Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль второго плана, Лучший оригинальный сценарий.

Источник фото — kinopoisk.ru Три билборда — действительно великолепен. Так что найти время для просмотра однозначно стоит. Правда, лучше сразу отказаться от большой и шумной компании, выбрав вдумчивый просмотр, настроиться на нужный лад. Подготовить себя психически, как для чтения книги.

Сюжет на первый взгляд (да и на второй тоже) выглядит просто — женщина, чью дочь изнасиловали и убили, арендует три билборда и размещает на них следующее: «Она умерла, когда ее насиловали. И до сих пор никто не арестован? Шериф Билл Уиллоуби, как же так?». По словам главной героини Милдред, полиция бездействует семь месяцев, и она взяла дело в свои руки.

Быть этому фильму историей о противостоянии женщины-героини плохим-плохим властям, но нет. Все здесь строится на людях, показывая, как положительные, так и отрицательные действия, каждой из сторон. Так, что в конце не остается любимчиков, только истории обычных людей, тесно связанных трагическим случаем, случайно оказавшихся по разные стороны баррикад.

Это кино для тех, кто устал от тупых комедий и нудных драм. Здесь хватает и острых диалогов и динамичного экшена, несмотря на общую плавность повествования.

Ну и актерский состав тащит. Чего только стоят Вуди Харрельсон , Питер Динклэйдж и Калеб Лэндри Джонс.

P. S. Мама моя фильм смотреть не захотела. Выключила трейлер на словах «Ничего не закончено, тупая стерва, все только начинается».