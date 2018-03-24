«Три билборда на границе Эббинга Миссури» от режиссера Мартина МакДона— фильм, про который говорили «такой никогда не возьмет наград». В кинотеатрах России шел совсем небольшим прокатом, а в моем городе его и вовсе не пустили на большой экран.
Сейчас он является победителем премии Британской киноакадемии 2018 в пяти! номинациях. И это: Лучший фильм, Лучший британский фильм года, Лучшая женская роль, Лучшая мужская роль второго плана, Лучший оригинальный сценарий.
Кроме того, Фрэнсис МакДорманд взяла Оскар за лучшую женскую роль, Сэм Рокуэлл получил статуэтку за Лучшую мужскую роль второго плана.
Источник фото — kinopoisk.ru Три билборда — действительно великолепен. Так что найти время для просмотра однозначно стоит. Правда, лучше сразу отказаться от большой и шумной компании, выбрав вдумчивый просмотр, настроиться на нужный лад. Подготовить себя психически, как для чтения книги.
Сюжет на первый взгляд (да и на второй тоже) выглядит просто — женщина, чью дочь изнасиловали и убили, арендует три билборда и размещает на них следующее: «Она умерла, когда ее насиловали. И до сих пор никто не арестован? Шериф Билл Уиллоуби, как же так?». По словам главной героини Милдред, полиция бездействует семь месяцев, и она взяла дело в свои руки.
Быть этому фильму историей о противостоянии женщины-героини плохим-плохим властям, но нет. Все здесь строится на людях, показывая, как положительные, так и отрицательные действия, каждой из сторон. Так, что в конце не остается любимчиков, только истории обычных людей, тесно связанных трагическим случаем, случайно оказавшихся по разные стороны баррикад.
Это кино для тех, кто устал от тупых комедий и нудных драм. Здесь хватает и острых диалогов и динамичного экшена, несмотря на общую плавность повествования.
Ну и актерский состав тащит. Чего только стоят Вуди Харрельсон, Питер Динклэйдж и Калеб Лэндри Джонс.
P. S. Мама моя фильм смотреть не захотела. Выключила трейлер на словах «Ничего не закончено, тупая стерва, все только начинается».