«Секреты Лос-Анджелеса»

Жанр: триллер, драма, криминал, детектив

Год: 1997

Оператор: Данте Спинотти

Сценарий основан на одноименном произведении Джеймса Элроя. Книга была написана в 1990 году. Чтобы актеры прониклись духом 1950-х годов, режиссер устраивал для них ретроспективы фильмов того периода. Для подготовки к роли Рассел Кроу ездил на задания с настоящими полицейскими. Но он считает, что это не принесло особой пользы из-за слишком больших различий в работе полицейских в середине ХХ века, когда разворачиваются события фильма, и в его финале, в 1990-е годы — когда снималась картина.

Трейлер фильма «Секреты Лос-Анджелеса»: https://www.youtube.com/watch?v=BLu9MM67HBM