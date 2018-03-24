Жанр: триллер, драма, криминал, детектив
Год: 1997
Страна: США Режиссер: Кёртис Хэнсон
Сценарий: Кёртис Хэнсон, Брайан Хелгеленд, Джеймс Эллрой
Оператор: Данте Спинотти
Кто снимался в фильме «Секреты Лос-Анджелеса»: Рассел Кроу, Гай Пирс, Кевин Спейси, Ким Бейсингер, Джеймс Кромуэлл, Дэнни ДеВито, Дэвид Стрэтэйрн, Рон Рифкин, Мэтт МакКой, Пол Гилфойл Сюжет фильма «Секреты Лос-Анджелеса» Лос-Анджелес, 1950-е. В разных отделах полиции города служат Бад Уайт, Эд Эксли и Джек Винсеннс. Независимо друг от друга они узнают, что все нити ведут в элитный бордель, «сотрудницы» которого используются для шантажа бизнесменов и чиновников, вступивших с ними в интимную связь. Одна из проституток дает показания, из которых становится понятно, что бордель «крышует» начальник полиции Дадли Смит. Размах его деятельности таков что его впору называть не только начальником всех полицейских в Лос-Анджелесе, но и всех преступников. Чтобы скрыть свою причастность, Смит убирает одного свидетеля за другим и начинает охоту на детективов. Интересные факты о фильме «Секреты Лос-Анджелеса»:
Сценарий основан на одноименном произведении Джеймса Элроя. Книга была написана в 1990 году. Чтобы актеры прониклись духом 1950-х годов, режиссер устраивал для них ретроспективы фильмов того периода. Для подготовки к роли Рассел Кроу ездил на задания с настоящими полицейскими. Но он считает, что это не принесло особой пользы из-за слишком больших различий в работе полицейских в середине ХХ века, когда разворачиваются события фильма, и в его финале, в 1990-е годы — когда снималась картина.
Трейлер фильма «Секреты Лос-Анджелеса»: https://www.youtube.com/watch?v=BLu9MM67HBM